Alexi Pitu crede în potențialul naționalei U21: ”Sigur vom face o impresie bună”. Ce sfat i-a dat Hagi la plecarea în Franța

România U21 va disputa în luna martie ! Tricolorii se vor duela cu Portugalia, pe stadionul Steaua, vineri 24 martie, de la ora 19, și cu Germania, la Sibiu, marți 28 martie, de la aceeași oră.

Alexi Pitu nominalizează atuurile naționalei U21: ”Calitate foarte bună, potențată de talent, muncă și seriozitate”

”Tricolorii” mici, , pregătesc turneul final al EURO 2023 găzduit de România și Georgia. În grupă, formația noastră va avea drept adversare echipele Spaniei, Ucrainei și Croației, toate meciurile fiind găzduite de stadionul Steaua.

Președintele FRF anunța după tragerea la sorți că echipa noastră are un țel înalt. „Performanța nu a fost niciodată pe planul secund, nici în 2019, nici în 2021.

Obiectivul cu care pleacă la drum jucătorii încă din această seară, și cu care trebuie să se pregătească mental, este să jucăm din nou o semifinală de campionat european”, preciza Răzvan Burleanu.

Pentru a pregăti cât mai bine turneul final, la ultima acțiune pre-competiție a echipei lui Emil Săndoi au fost alese drept adversare formații calificate la turneul final. Și extrem de puternice.

Portugalia, primul rival, a terminat preliminariile cu 9 victorii și doar un egal. În timp ce Germania este campioana în exercițiu. Și va evolua la turneul final după ce și-a câștigat grupa, cu 9 victorii și o înfrângere, o-4 cu Polonia.

Alexi Pitu, unul dintre stranierii lui Săndoi, aceste confruntări, privind și spre turneul final. ”Două meciuri foarte dificile. Au jucători foarte buni, în campionate de top ale Europei.

Dar și noi avem o echipă bună, talentată, un grup bun, și sigur vom face o impresie bună. Atuuri? Calitate foarte bună, potențată de talent, muncă și seriozitate.

Cred că este o presiune benefică (n.r. faptul că vom juca acasă). Avem foarte mulți suporteri, și din staff, și spectatorii. Toată lumea ne susține și sperăm să facem o figură foarte frumoasă.

Este visul oricărui jucător să joace cât mai bine la echipa de club și să fie selecționat la națională. Mai ales la un Campionat European, o competiție foarte importantă”, a spus Pitu.

”Am mai multă grijă de mine”

Alexi Pitu a dezvăluit sfatul primit de la Gheorgeh Hagi înainte de a pleca în Franța. ”Mi-a spus să am încredere în mine și să rămân același care am fost la Farul. Modest și să-mi văd de treaba mea, că totul va fi bine”, a spus el înainte de a vorbi despre noua experiență.

”O zi specială (n.r. prima petrecută la noua echipă). Am ajuns dimineață, am fost să vizitez baza, iar apoi am făcut vizita medicală. Mi-a plăcut foarte mult ceea ce am găsit acolo.

Este un club foarte bun, cu o tradiție foarte mare în Franța, cu foarte mulți suporteri. Ceea ce este îmbucurător, la meciuri stadionul este aproape plin. Și mie îmi place foarte mult că este foarte profesionist.

Este greu să fac o comparație cu România. Dar se joacă foarte intens. Sunt jucători cu fizic foarte bun și viteză foarte bună.

Am început să iau deja lecții de franceză. Pronunția este foarte grea. Și sunt multe cuvinte care-mi dau multe bătăi de cap.

Plusuri? Faptul că m-am mutat acolo singur. Am mai multă grijă de mine, îmi gestionez altfel lucrurile. Și cred că acest lucru este foarte important și pentru o carieră profesionistă”, a dezvăluit Alexi Pitu.