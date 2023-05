Alexia Apostol, puștoaica de 16 ani care se bate cu tatăl ei pentru pentru titlul național la Campionatele de Rallycross și Slalom Paralel

Alexia Apostol are . Și una chiar demnă de un film de Hollywood. La doar 16 ani, se bate cu tatăl ei pentru titlul național la Campionatele de Rallycross și Slalom Paralel, în timp ce alți copii de vârsta ei se joacă în spatele blocului.

Tânărul pilot e pe val la doar doi ani și se luptă efectiv pe circuit cu tatăl ei. Alexia Apostol a terminat pe locul doi Campionatele Rallycross și Slalom Paralel, ba chiar la Rallycross împarte campionatul cu tatăl ei, fiind vicecampioană în ambele competiții.

Toate acestea în condițiile în care a început să practice acest sport abia în 2021: „După al doilea an, am terminat pe locul 2 ambele competiții și sper ca anul acesta să fie mult mai bine”, a dezvăluit Alexia Apostol.

Tot tânăra sportivă a explicat cum și-a descoperit această pasiune, despre care nu știa aproape nimic: „Când am văzut motoarele turate și a început totul, doar atât aveam în minte, cum pot să fiu și eu pilot. De la o întrebare retorică, am ajuns să am mașina mea, care nici măcar nu pornea, dar deja îmi închipuiam cum mă voi descurca la prima etapă din viața mea”.

Alexia și-a convins tatăl să concureze. Ce sacrificii a fost nevoită să facă

Alexia a reușit să îl facă pe tatăl ei să concureze în curse mașini într-un cadru organizat, iar în acest sezon competițional nu a avut nici măcar un weekend liber: „În fiecare weekend am fost la curse, iar în timpul săptămânii aveam antrenamente. Știu că sună ciudat, dar eu am început, iar după primul an, tatălui meu i-a plăcut mult și a vrut să încerce și el”, se amuză Alexia.

Ion Apostol nici nu se gândea că el va fi cel care va reuși astfel de performanțe, după ce i-a pus în mână fiicei sale volanul: „Când s-a apucat de Motorsport îi tremurau picioarele pe pedale. De la an la an a progresat foarte mult. Sunt foarte mândru de ea și îmi doresc să își atingă obiectivul, acela de a deveni campioană”, a spus chiar pilotul și tatăl fetiței.

Pe lângă cele două titluri de vicecampioană la Rallycross și Slalom Paralel, Alexia Apostol a mai cucerit și titlul de „Junioara anului la Slalom Paralel”, pentru cea mai bună evoluție.

Ce planuri are în noul sezon competițional: „Vreau să facă tot Campionatul de Slalom Paralel”

Alexia Apostol a dezvăluit și cum a ajuns să concureze în ambele competiții: „Am început cu Rallycross, apoi am aflat și de Slalom Paralel, m-am interesat dacă pot concura cu mașina mea și așa am început. Anul trecut am avut sezon complet și la Rallycross și la Slalom Paralel, 6 etape la Rallycross și 6 la Slalom Paralel”.

Alexia recunoaște că Slalomul Paralel este mai aproape de inima ei, însă nu renunță nici la Rallycross: „În 2023 vreau să fac tot Campionatul de Slalom Paralel și voi merge și la câteva etape de Rallycross”.