Alexia Eram, dezvăluire surpriză după 7 ani de când se iubește cu Mario Fresh: ”Sunt deschisă”

Alexia Eram, după 7 ani de când se iubește cu Mario Fresh. Fosta concurentă de la America Express spune că este deschisă să încerce lucruri noi, mai ales dacă este vorba de a rezolva anumite probleme în cuplu.

Alexia Eram face o declarație neașteptată la 7 ani de la prima întâlnire cu iubitul ei, Mario Fresh. Ce este dispusă să facă tânăra de 23 de ani. Fosta participantă de la Antena 1 a vorbit sincer despre acest subiect sensibil.

Sunt foarte puține persoane care au curaj să recunoască că ar merge la terapie de cuplu pentru a salva legătura amoroasă. Fiica știristei Andreea Esca este unul dintre acei oameni care ar încerca metoda pentru a repara lucrurile.

„Sunt deschisă la orice terapie. Dacă este nevoie de terapie de cuplu într-un cuplu nu spun nu. Momentan nu a fost nevoie, dar sunt deschisă la orice fel de terapie”, a mărturisit vedeta pentru .

„Cred că este foarte important să vorbești despre problemele tale”, a mai subliniat Alexia Eram, mai arată sursa citată. Influencerița și artistul Mario Fresh sunt împreună de ani buni și au planuri de căsătorie.

Alexia Eram, adepta terapiei. Pentru ce merge la medic tânăra

Alexia Eram recunoaște că este adepta terapiei de orice fel și nu s-ar da în lături dacă ar fi nevoie să meargă alături de , Mario Fresh. Până acolo, însă, fiica prezentatoarei Andreea Esca vorbește despre problemele personale.

Tânăra apelează frecvent la sfaturile și îndemnurile specialiștilor, mai ales pentru a-și gestiona stările de stres și anxietate. Influencerița merge în cabinetul medicului o dată pe săptămână de o perioadă foarte lungă.

Vedeta a făcut acest pas după ce a traversat o vreme mai dificilă a vieții sale. Consideră că o ajută enorm, mai ales să fie pozitivă în perioadele mai complicate și aglomerate, când are foarte multe proiecte de finalizat.

„Am perioade foarte des, că tot ziceam că sunt pozitivă, în interiorul meu nu sunt tot timpul așa de pozitivă. Fiecare are problemele lui. Nicio problemă nu poate să fie mai mică sau mai mare, pentru mine asta este o problemă mare.

Dar nu prea-mi place să-mi port milă. Am făcut terapie prima oară acum vreo 5 ani. M-am oprit, trei ani mai târziu am făcut din nou, câteva luni, iar m-am oprit și acum am reluat”, a spus Alexia Eram în .