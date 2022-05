Aliat surpriză pentru FCSB în lupta cu autoritățile: „Avem conducători de rahat”

FCSB mai are de jucat un singur meci pe teren propriu în acest sezon de Casa Pariurilor Liga 1, derby-ul din ultima etapă a play-off-ului, cu CFR Cluj. Roș-albaștrilor li se pun însă bețe în roate, aceștia nefiind lăsați să evolueze în Capitală.

Dumitru Dragomir e revoltat că FCSB nu are voie în Ghencea și pe restul stadioanelor din București

Interzisă în Ghencea, vicecampioana României nu este bine primită nici pe Arcul de Triumf. Gigi Becali s-a gândit și la o măsură disperată, aceea de a își duce echipa în Giulești, în fieful rivalilor de la Rapid, .

a sărit, mai nou, și fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir (75 de ani).

„Poate să se joace oriunde, stadioanele sunt făcute din banii oamenilor, banii publici. Nu are dreptul nici Steaua lui Dîncu să spună că nu îl lasă pe stadion dacă plătește. Stau și mă crucesc, stadionul e făcut la insistențele mele și ale lui Mircea Sandu.

Stadionul național, cum să nu se joace derby-uri, să vină 50.000 de oameni. Dar nebunii ăia care au făcut așa ceva, stadionul e făcut pentru fotbal, nu pentru muzică.

Pagubele nu vor fi reparate nici în 10 ani. Dacă nu lași o echipă de top pe niciun stadion din Capitală. Incredibil, așa ceva nu am mai auzit. Înseamnă că avem conducători de rahat.

Dacă aș fi în locul lui Gigi Becali dacă nu m-aș duce peste tot, și la UEFA. Cum, domnule, să nu poată juca?

Eu am fost chemat și pus să dau o declarație vis a vis de drepturile de televiziune care s-au dat, că a fost licitație către off-shore. Am zis că nu fac nicio sesizare, că nu vreau să îi fac rău lui Gino, care are probleme cu copilul și cu asta.

Mi s-a spus că nu se poate, că trebuie să dau eu detalii pentru a se începe o anchetă”, a declarat Dumitru Dragomir, la .