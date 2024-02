Alimentele pe care trebuie să le consumi până la finalul lunii februarie. Organismul îți va mulțumi

Alimentele pe care trebuie să le consumi până la finalul lunii februarie. îți va mulțumi. Medicii nutriționiști au făcut o listă cu fructele, legumele și preparatele esențiale pentru a doua lună din 2024.

Produsele pe care este bine să le mănânci până la sfârșitul lui februarie. Corpul uman va funcționa la capacitate maximă

Produsele pe care este bine să le mănânci până la sfârșitul lui februarie. Corpul uman va funcționa la capacitate maximă. Dieteticienii consideră că toată lumea trebuie să achiziționeze aceste alimente și să includă în mesele zilnice.

ADVERTISEMENT

Cel mai important fruct, care are beneficii uriașe pentru organism, este rodia. Foarte mulți nutriționiști recomandă să consumăm o rodie pe zi pentru a ne bucura de vitaminele și antioxidanții pe care îi conține.

O jumătate de cană de semințe de rodie conține 3,5 grame de fibre hrănitoare, susține Centrul de Date Alimentare al USDA. De asemenea, rodia are în compoziția sa polifenoli care ajută la contracararea radicalilor liberi care provoacă daune celulelor.

ADVERTISEMENT

„Rodiile sunt minunate proaspete, congelate sau sub formă de suc”, a declarat Lauren Harris-Pincus, M.S., RDN, fondatoare a NutritionStarringYOU.com și autoare a cărții The Everything Easy Pre-Diabetes Cookbook, scrie .

„Adăugați-le în mese și gustări dulci sau sărate, cum ar fi salatele, legumele la cuptor, bolurile cu cereale integrale și parfaiturile cu iaurt grecesc sau brânză de vaci. Sunt fabuloase adăugate peste fulgii de ovăz sau bolurile de smoothie pentru un plus de dulceață”, a mai spus specialistul.

ADVERTISEMENT

Un alt fruct care nu trebuie să lipsească din alimentația din luna februarie constă în portocalele roșii. Au un preț mai mare decât cele obișnuite, dar un gust și nutrienți unici. De asemenea, au un conținut ridicat de antocianine, antioxidant care conferă acestei portocale culoarea roșie profundă.

Ce alte produse trebuie consumate în februarie

Scarola este o legumă cu frunze, cunoscută de români drept cicoare de grădină. Produsul este foarte versatil, ceea ce înseamnă că poate fi servit atât cald, cât și rece. Conform USDA, o porție de 1 cană gătită furnizează 4 grame de fibre hrănitoare.

ADVERTISEMENT

De asemenea, reprezintă o sursă importantă de vitamina A, o vitamină liposolubilă care joacă un rol în sănătatea imunitară, sănătatea reproducătoare și vedere. Scarola se poate găsi pe rafturile magazinele în stare naturală sau în conserve.

În plus, specialiștii le recomandă oamenilor să pună în coșul de cumpărături roșiile din conserve care sunt o sursă puternică de nutrienți. Roșiile din conserve au mai mult licopen (antioxidant) și vitamina E decât cele proaspete, conform unei recenzii din 2022 publicate în Advanced Nutrition.

Totodată, în februarie din bucătărie nu trebuie să lipsească prunele uscate. Ele au un conținut scăzut de sodiu, grăsimi și colesterol, dar furnizează aproximativ 3 grame de fibre hrănitoare, dacă sunt consumate în jur de cinci bucăți.

„Prunele sunt o sursă excelentă de vitamine și minerale pentru a susține nu numai imunitatea, ci și sănătatea oaselor, inimii și intestinului”, a declarat Toby Amidor, M.S., RD, mai arată sursa citată.