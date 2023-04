Alin Chirilă poate să vadă finala Survivor România din public. Din lider a ajuns să fie marginalizat: „Calcă pe cadavre”

Alin Chirilă a ajuns într-o situație similară cu a lui Ionuț Iftimoaie la Survivor România. La fel ca fostul campion, luptătorul de MMA este considerat un trădător. Nici foștii Războinici și nici cele trei Faimoase nu vor să-l includă în strategii, iar Robert Moscalu și-a luat revanșa așa cum a promis.

Alin Chirilă și-a riscat jocul în finala Survivor România făcând strategii

Alin Chirilă a fost sezonul acesta unul dintre cei mai bine văzuți concurenți de la Survivor România. Primul pe traseu, a ajuns să fie numit chiar de Războinici liderul lor. E drept, au existat conflicte și acuzații dure la adresa lui, dar adevărata ruptură s-a produs după unificare.

ADVERTISEMENT

Apropierea de Remus Boroiu i-a frapat pe foștii lui colegi, iar punctul culminant a fost atins când deși a promis că nu-și va vota foștii colegi.

La momentul respectiv, Robert Moscalu a afirmat că scopul lui principal, Și s-a ambiționat atât de tare, încât în ediția difuzată pe 18 aprilie 2023, l-a învins pe Chirilă și-a luat colanul de imunitate.

ADVERTISEMENT

Încă de atunci, a spus clar ce are de gând să facă: „Eu am reglat temperatura și i-am lăsat rece pe toți. Dragilor, cred că știți votul meu. Îl știe o țară întreagă. Era un moment foarte potrivit să-l iau acum. Roata asta cât de pătată ar fi, mă bucur că eu am împins-o. (….) O să iau toți factorii. Trădare, minciuni, toate strategiile cu găleți de noroi”.

Andrei Krișan: „N-a mai avut cu cine vorbi”

Conștient că se află în impas, Alin Chirilă a mers și la Dan Ursa să-l roage să nu-i poarte pică și la Faimoasele rămase în concurs după eliminarea lui Iftimoaie să încerce să se alăture strategiei lor. Carmen Grebenișan, însă, nu și-a dorit acest lucru.

ADVERTISEMENT

Ajuns Chirilă a stat de vorbă cu Andrei Krișan, care a tras și concluziile înainte de Consiliul de Eliminare: „El știe că repercusiunea la ceea ce făcut el o să ajungă la nominalizare, n-a mai avut cu cine vorbi și a vorbit cu mine”.

Alin Chirilă i-a trădat încă o dată pe foștii Războinicii de la Survivor România. Ce s-a întâmplat în Consiliul de Eliminare

Totuși, Alin Chirilă a afirmat cu puțin timp înainte de întâlnirea cu Daniel Pavel că: „O să merg cu votul de grup la Războinici”. Dar la momentul în care a a avut de făcut alegerea, a luat o cu totul altă decizie.

ADVERTISEMENT

„I-am analizat comportamentul în ultima perioadă de timp a acestei persoane și am văzut că are probleme în comportament. Cred că are mai mult de atât.

ADVERTISEMENT

Cred că are probleme psihice și cred că ar trebui să consulte un specialist când va pleca aici. Nu cred că are ce să caute în finala cestui show. Cred că și aici este mult că a ajuns în stadiul de față”, prin urmare, Alin Chirilă a votat asemenea Faimoaselor, pe Andreea Moromete.

Foștii Războinici, în schimb, au votat-o pe Carmen Grebenișan pentru a fi siguri că Alin Chirilă, nominalizat de Robert Moscalu, va pleca. De menționat este că niciun concurent care a ajuns la vot cu cu Faimoasa nu a avut nicio șansă de a rămâne la Survivor.

Foștii Războinici nu au avut milă pentru Alin Chirilă

De altfel, în momentul în care Robert Moscalu i-a rostit numele, a fost cât se poate de tranșant cu Alin Chirilă, fostul său prieten de la Survivor România. „Falsitate, caracter întunecat, nesumare, denigrararea unor persoane și călcarea pe cadavre. Cele mai solide argumente sunt faptele. Vreau să mai subliniez că Alin Chirilă nu este o victimă. A încercat să pozeze în victimă. Oamenii care au stat pe lângă ei au fost victime, chiar și eu la un moment dat”.

În plus, Carmen Grebenișan a lăsat impresia că îl pune la zid. „Este foarte ciudat că nu am știut de unde vine al patrulea vot. Pot să înțeleg strategia, dar nu este nimic cert. Mie îmi place să empatizez. Mă simt temătoare, dar în același timp încrezătoare. E importantă victoria, dar nu cu orice preț. Nu trec peste principii, unul dintre ele este corectitudinea”.

Alin Chirilă a acuzat probleme de sănătate la Survivor România

Totuși, Alin Chirilă a afirmat că nu consideră că i se potrivesc acuzațiile aduse. Susține că tocmai faptul că a fost asumat l-a adus în punctul de a deranja și de a fi dorit afară. Totodată, a mărturisit că se confruntă cu probleme serioase de sănătate.

„Sunt cel mai asumat de aici și îmi asum orice am spus. Sunt supărat pe sănătatea mea care îmi joacă feste. Noaptea trecută am avut o noapte de coșmar. Am mai trecut prin asta, îmi amorțeau doar mâinile sau doar picioarele, dar noaptea trecută a fost diferit”, a dezvăluit Alin Chirilă.

Pe de altă parte, Dan Ursa a făcut un apel către public: „Nominalizarea din seara asta este mai mult decât o strategie. Este mai mult o întrebare pe care o punem noi publicului. Întrebarea este dacă publicul consideră că un om fără principii, care agresiune verbală, prin șantaj emoțional, prin orice mai rău merită să meargă mai departe”.

„Vrea să facă rău până în ultima clipă”

În fața celor spuse și de o parte și de alta, Andreea Moromete a răbufnit. „Eu nu mai pot să tac. Urăsc din tot sufletul meu falsitatea și minciuna. Acum trebuie să demasc o altă chestie care mi-a dat șoc. Din partea fetelor mă așteptam să mă voteze. Domnul din dreapta mea m-a întrebat și pe mine și Alexandra Porkolab cine e votul comun pentru că vrea să voteze cu noi. Strategia cred că era alta, dar n-a ieșit. România, deschideți-vă ochii! Aveți la alegere caracter super mișto și doamne ferește.

Vrea să facă rău pânâ în ultima clipă. Eu la omul ăsta chiar am ținut, chiar l-am considerat fratele meu. Cum îi spui în față ce te deranjează, nu mai e prietenie. Ai mințit în competiția asta cum n-am văzut în viața mea”.

Părerea Andreei Moromete a fost împărtășită și de Alexandra Porkolab, ceea ce arată că Alin Chirilă este în pericol la „Minciuna te reprezintă? Chiar înainte de acest consiliu m-a îndemnat să o votăm pe Carmen. Nu am vrut să-i dezvălui votul comun”, a dezvăluit fosta Războinică.