Alin Sălăjean, primele declarații după eliminarea de la Survivor România: ”Stăteam bine psihic”

Alin Sălăjean a făcut primele declarații după ce a fost eliminat din competiția sportivă Survivor România 2021. Războinicul a ajuns deja în România, vorbind despre experiența din Republica Dominicană.

Fostul concurent de la Kanal D a mărturisit că s-a bucurat din plin de experiență, dovadă că s-a întors acasă un alt om. Bărbatul, stătea bine psihic, de aici și condiția fizică de care s-a bucurat în toate săptămânile în care a stat în junglă.

A făcut Facultatea de Sport și a fost profesor la această materie, lucru care l-a ajutat la Survivor România unde a știut să ia probele din teren ca atare. Alin Sălăjean a rămas cu lucruri foarte frumoase și spune că i-a iertat pe toți cei care i-au greșit în junglă.

Alin Sălăjean, primele declarații după eliminarea de la Survivor România 2021

„Am luat prima cămașă după atâtea săptămâni, am luat prima pereche de pantaloni lungi și mi-am dat seama cât de mult am slăbit, nici nu vă imaginați. Mi-aș fi dorit enorm să ajung cât mai departe, dar din cauza unor probleme medicale am fost retras din competiție.

Mi-am lăsat acolo amprenta din punct de vedere al umanității și al bunătății, în astfel de show în care astfel de lucruri pozitive, din păcate, sunt rare. Eu am declarat întotdeauna că în această emisiune contează cel mai mult probele sportive, cam în proporție de 70%.

Probele sportive aduc porțiile de mâncare și bineînțeles, o liniște în Consiliul care urmează. Mi-am dat seama că din punct de vedere sportiv m-am surprins și eu pe mine, nu credeam că la 36 de ani pot să ridic atât de mult ștafeta.

Nu cred că este lipsă de modestie dacă spun că am părăsit acest show ca fiind omul, în comparație cu colegii mei, cu cel mai bun ca procentaj”, a declarat Alin Sălăjean în emisiunea „Ștafeta mixtă”, după ce a fost eliminat de la Survivor România 2021.

Războinicului îi pare extrem de rău că nu a putut merge mai departe, mai ales că se vedea întorcându-se acasă cu premiul cel mare. Fostul concurent de la Kanal D a mărturisit că plecarea sa a fost luată din cauza problemelor cu spatele, riscând să ajungă în scaun cu rotile dacă mai continua.

„Buturuga mică nu a răsturnat carul mare, nu a câștigat premiul cel mare, eu sunt bine. Dacă eu nu aveam problema la spate, o problemă destul de gravă, ajungeam în finala Survivor 2021. Dacă eu continuam această competiție, riscam să vin de acolo în scaun cu rotile.

Alin Sălăjean s-a întors în proporție de 95% alt om. Un om care știe să încaseze foarte mult, am încasat foarte mult acolo, inclusiv de la echipa sălbaticilor, cât și de la echipa Războinicilor.

Un om care nu credea că poate să plece capul la niște adevăruri spuse, dar mă gândeam că dacă Iisus l-a iertat pe cel care l-a vândut, cine sunt eu să nu-i iert pe acești oameni”, a spus fostul concurent la revenirea în România.