Alina Laufer, dezvăluiri neștiute după ce a fost la un pas să își piardă copiii

Alina Laufer și soțul ei, Ilan Laufer, au ajuns acasă acum câteva zile, externați din spital. Dacă ea a scăpat cel mai ușor, nu același lucru se poate spune despre micuțul familiei, Nathaniel, și despre Ilan Laufer.

Alina Laufer ne vorbește despre momentele de coșmar trăite

În data de 26 august, fostul ministru pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, soţia sa, Alina, şi cei doi copii ai familiei au fost răniţi într-un accident de mașină. Evenimentul nefericit s-a produs la Câmpina, judeţul Prahova. După primele investigații s-a descoperit ca mașina lui Ilan Laufer s-a izbit de un copac şi apoi de un alt autoturism, pe care tocmai încerca să îl evite.

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, Alina Laufer ne povestește prin ce clipe de coșmar a trecut și cât de îngrozitor de tare s-a speriat. Șocul cel mai mare l-a avut în momentul în care micul Nathaniel, în vârstă de 2 ani și jumătate, a fost diagnosticat cu fractură de piramidă nazală.

24 de ore au stat sub supraveghere, atât Nathaniel cât și Davina, la Spitalul Marie Curie. Sperietura a fost ingrozioare, Ilan Laufer acuza dureri de stern, de spate și a trebuit să faca nenumărate investigații. Alina ii mulțumește lui Dumnezeu că a trecut totul, dar mărturisește că nu poate descrie în cuvinte frica pe care a simțit-o atunci.

“Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am scăpat doar cu atât”

În data de 26 august 2023, Ilan Laufer și familia lui au fost implicați într-un grav accident rutier. În urma impactului toți cei din mașină au fost duși imediat la spital. Cel mai grav a fost afectat Nathaniel, micuțul familiei, pentru că are fractură de piramidă nazală.

“Din primele cercetări a reieşit faptul că un bărbat în vârstă de 40 de ani, în timp ce se află la volanul unui autoturism, pentru a evita coliziunea cu un alt autoturism, ar fi pierdut controlul direcţiei de deplasare.

A intrat în coliziune cu un copac din afara părţii carosabile. Ulterior a intrat în coliziune şi cu autoturismul mai sus menţionat, condus de un bărbat în vârstă de 53 de ani”, informează Poliţia Prahova.

“Încercăm să nu mai retrăim acele momente de coșmar”

Alina Laufer a fost și este o femeie foarte pozitivă. A încercat să treacă peste toate momentele grele din viață și a învățat că orice poate fi depășit. Timp de 10 ani a încercat să aibă, , copii. Până la urmă dorința lor s-a împlinit.

“Acum suntem bine, ieri am venit acasă de la spital, ei sunt la fel de jucăuși că înainte. Noi, părinții lor, și să nu mai retrăim acele momente de coșmar.

Așa a fost să fie, încă un moment în familia noastră care să ne unească și mai mult. Să ne facă să-i mulțumim Domnului în fiecare zi că ne ocrotește și că ne iubește atât de mult” scria Alina Laufer pe Instagram.

“Pot să rezum la un singur cuvânt, șocant”

Alina Laufer declară despre ea că nu este o mamă care se panicheaza ușor, reușind să facă față tuturor încercărilor care vin din partea copiilor. Davina și Nathaniel, gemenii de 2 ani și jumătate, sunt crescuți excslusiv de Alina și Ilan Laufer. Frumoasa mămică mărturisește că nu ar suporta niciun ajutor și că doar ea și soțul ei trebuie să-i educe pe copii, să știe tot ce se întâmplă cu ei.

“A fost șocant, pot să rezum la un singur cuvânt, șocant. Ne-am speriat foarte tare, noroc că Ilan are reflexe bune. Noi nu aveam oricum viteză, dar a apucat să încetinească și mai mult.

Momentul cel mai traumatizant a fost când l-am văzut pe Nathaniel cu fățuca plină de sânge. Avea și năsucul spart și o rană la frunte” declară Alina Laufer, în exclusivitate pentru FANATIK.RO.

“Nu pot să descriu în cuvinte cât de tare ne-am speriat”

Alina Laufer mărturisește că nu are niciun regret, că orice greșeala făcută a adus-o în punctul unde este acum. Declară ca are o viață minunată și că este o norocoasă. Și că, acum, au trecut peste dificila încercare.

“Nu știu cum am depășit momentele alea. Slavă Domnului că nu mă pierd foarte tare în clipe de criză, și atunci am putut să fiu alături de copii. Eu m-am lovit mai puțin decât Ilan și încă din ambulanță am refuzat investigațiile, pentru că trebuia să stea cineva cu copiii.

Ilan s-a dus să-și facă radiografii, ecografii. Știm că are sternul fiurat și câteva coaste. Mai mult că sigur și eu, dar nu am avut în momentul ăla cum să mă examinez mai mult. Am și ceva vânătăi pe corp de la impact, de la centură, de la bord. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am scăpat doar cu atât, nu pot să descriu în cuvinte cât de tare ne-am speriat” declară, în exclusivitate pentru FANATIK.RO, Alina Laufer.