Alina Radi, la un pas de înec la Survivor România: „A leșinat. Săriți!”. Războinicii, umiliți de Faimoși, trec prin clipe cumplite

Barca Războinicilor de la Survivor România 2023 este pe cale să se scufunde și nu doar la figurat. Epuizarea și lipsa hranei și-a spus cuvântul în cel mai cumplit mod, iar Alina Radi a fost la un pas de tragedie, după ce nu a mai avut puterea să iasă din apă în timpul traseului. Pe de altă parte, pentru prima dată în istoria concursului, au pierdut și cea de-a doua imunitate, iar scandalurile continuă.

Panică absolută la Survivor România 2023! Războinica Alinei Radi a fost aproape de înec în timpul jocului pentru imunitate

. Nimic nu pare să mai meargă bine în echipă. Toate scandalurile din ultima perioadă le-au scăzut din energia, iar la căderea lor se adaugă și lipsa hranei, care îi afectează mai mult decât și-au fi putut imagina.

Jocul de marți, 28 februarie, a fost unul „oribil”, după cum chiar ei au remarcat la finalul zilei. După un consiliu dificil, în care s-a aruncat cu acuzații dure din toate părțile, Faimoșii le-au prins slăbiciunea. În campul echipei roșii a fost sărbătoare.

Cu toții i-au ironizat pe adversari și modul în care au ales să se certe, pe care, de altfel, l-au caracterizat drept neinspirat și lipsit de strălucire. Până și , au ajuns să stea de vorbă ca doi prieteni și să calculeze strategiile.

Cu moralul ridicat, i-au umilit pe Războinici în cel de-al doilea joc pentru imunitate al săptămânii. Pe un traseu exclusiv pe apă, i-au împins și au tras cu dinții să iasă învingători, fără să mai țină cont de nimic. Deși până la punctul cu numărul 4 lupta a fost strânsă, ulterior, vedetele s-au detașat.

La final, Faimoșii au scris istorie, așa cum a remarcat Daniel Pavel, și pentru prima dată de la începutul sezonului, au câștigat două jocuri consecutive de imunitate, punându-i pe Războinici în mare pericol.

Războinicii au sărit să o ajute pe Alina Radi: „A leșinat!”

Nu doar că este sigur că vor pierde un om, dar epuizarea a ajuns la cote maxime în echipa lor. Deși Alina Radi este de mai puțin de o lună la Survivor România 2023, artista a cedat. , iar la jocul din 17 februarie și fizic.

A vrut cu orice preț să aducă puncte, dar a fost la un pas de înec. Războinica nu a mai putut să iasă din apă, spre groaza tuturor celor prezenți: „A leșinat! Săriți!”, s-a auzit în momentul în care cei de margine au conștientizat ce se întâmplă.

Băieții au scos-o din apă și echipa medicală a intervenit de urgență. Alina Radi a fost luată cu targa de pe teren și deși s-a alăturat echipei sale la sfârșitul zilei, încă se simțea rău. De altfel, chiar și în consiliu a mărturisit că încă vede „în ceață și dublu”.

„Mulțumesc colegilor care au ajutat la revenirea mea. Nu știu cine a fost. Am simțit că mi se blochează spatele când am ieșit prima dată din apă și m-am prins de spate.

Am și amețit un pic, probabil și starea pe care o am…Și știam, de fapt, eram 100% sigură cu nu o să mai ajung să mă prind de balustrada aia. De acolo nu mai știu”, a explicat Alina Radi.

Însă, momentul șocant a fost aproape să se repete, când Alexandra Porkolab a întâmpinat dificultăți la ieșirea din apă. Războinica, pur și simplu, nu a mai avut forță în brațe, pentru a se ridica, atârnând câteva secunde bune de marginea pontonului.

Războinicii se tem de ce va urma pentru ei la Survivor România 2023

În consiliul în care Faimoșii s-au simțit „ca la școală”, Războincii au nominalizat-o spre eliminare pe Lucianna Vagneti, dar și Andrei Krișan a primit două voturi. Războinica nu s-a supărat, din contră, a înțeles situația și chiar a ținut un discurs emoționant în care i-a îndrumat pe telespectatori să-și urmeze visul. Brazilianca visează de la 15 ani să ajungă la Survivor, iar faptul că a putut face asta, îi este mai mult decât suficient.

Chiar și așa, Războinicii sunt în mare pericol. Indiferent de cine pleacă, în echipă mai rămân doar opt membri, ceea ceea ce înseamnă că vor fi depășiți numeric de Faimoși. Acest lucru îi îngrijorează, mai ales că au neapărată nevoie să câștige recompensele cu mâncare.

„Mă simt foarte prost că nu am reușit să ies din apa aia. Lucrurile nu sunt ușoare deloc. Am rămas fără benzină. În ultimul timp nici nu am mai câștigat recompense mâncare. Sper să fie ultima dată când trecem printr-o chestie din asta. Este din ce în ce mai greu. Este foarte greu să duci pe două linguri de orez și pe 40 de grade. Îmi este foarte greu să mă refac, pentru că organismul meu nu are de unde”, a spus Alexandra Porkolab. „Îmi trebuie mâncare, eu nu mai pot”, a susținut, la un moment dat, și Dan Ursa.

Andreea Moromete și Alexandra Ciomag și-au continuat conflictul

În același timp, scandalul dintre Andreea Moromete și Alexandra Ciomag se adâncește și mai mult. Modelul i-a reproșat fostei polițiste că nu votează în favoarea echipei, și că motivele pentru care a nominalizat-o nu sunt, de fapt suficiente. Asta a făcut-o pe Războinică să se înfurie, și i-a aruncat colegei sale cuvinte grele.

„Forjează creierul și concentrează-te pe ce spun eu. Ai IQ-ul negativ. Nu-ți merge creierul ăla deloc. Ce comportament ai, de copil de 5 ani”, a spus Andreea Moromete. În replică, Alexandra Ciomag a acuzat-o că vrea să pară „o finuță și o mută”, iar apoi atacă.

După scandalul monstru, Andreea Moromete a plecat din cabană, afirmând că nu are cu cine să discute, iar Alin Chirilă a urmat-o și a încercat să o liniștească, susținându-i punctul de vedere și motivând ca, probabil, Alexandra nu vrea să-și vadă greșelile.