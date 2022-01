Alina Vidican, distracție în viteză! Ce face fosta soție a lui Cristi Borcea, după Revelion, la Miami? Video

După o petrecere de pomină de Revelion, prima în calitate de soție a multimilionarului american de origine braziliană, Alina Vidican pare să continue distracția. Și, la Miami, în curtea casei în care locuiește alături de Claude Senhoreti și de copiii pe care îi are cu Cristi Borcea, timișoreanca și-a descoperit o nouă pasiune.

Alina Vidican, distracție în mare viteză

Pasionată de viteză, Alina Vidican pare să își fi găsit o nouă chemare. Mai exact, ea lucrează de ceva vreme deja, pentru afacerea soțului ei și se ocupă de magazinul pe care acesta îl are în Miami. Ba chiar mai mult, cum Claude Senhoreti este pilot de mașini de raliu, Alina îl însoțește pe acest la toate cursele.

Mai exact, ea este deja membră în staff-ul brazilianului și a devenit chiar expertă în tot ce înseamnă mașini cu mulți cai putere și viteză, implicându-se activ la mai toate evenimentele din lumea sporturilor cu motor.

Așa că, de curând, Claude Senhoreti a decis să își surprindă soția și pe copii acesteia, așa că, în curtea casei, în jurul imobilului a amenajat o adevărată pistă de curse. Doar că, din cauza spațiului, nu se folosesc bolizi de raliu, ci karturi, Claude cumpărând mai multe asemenea mașinuțe.

Alina Vidican a fost mai mult decât încântată de inițiativa soțului ei, Claude, și s-a urcat imediat la volanul mașinuței. Iar din imaginile obținute de FANATIK, se poate vedea că fosta soție a lui Cristi Borcea se distrează la maximum la volanul kartului.

Concentrată din cale afară pentru a nu rata curbele strânse, Alina Vidican a fost surprinsă în timp ce, la viteză maximă, dădea ocol casei în care locuiește alături de milionarul Claude Senhoreti.

Purtând haine lejere, în ton cu vremea perfectă de la Miami, Alina își urmărea copilul aflat în kartul din fața ei – micuțul purtând echipament de protecție – și, zâmbind larg, dovedea că are reale talente de șofer.

Alina Vidican și soțul ei s-au cunoscut la un raliu

Pasiunea pentru viteză a Alinei Vidican este cunoscută de mai toată lumea. Pe lângă amenzile pe care le-a tot avut de plătit în Statele Unite din cauza depășirii limitei de viteză, Alina și-a cunoscut soțul, pe milionarul Claude Senhoreti la o cursă de raliuri.

”Ne-am întâlnit acum mai bine de patru ani în urmă la deschiderea a Porsche Tower din Miami. Am văzut-o pe Alina de departe, nu a fost greu să o văd, ea era cea mai înaltă de acolo și cea mai frumoasă din tot locul (râde, n. red.). M-am apropiat de ea, dar era foarte rezervată. Dar când am început să vorbesc despre mașini, lucrurile s-au îmbunătățit.

Am descoperit că are o pasiune pentru mașini, amândoi conduceam un Porsche 911. În acea noapte, a trebuit să plec devreme pentru a sta cu copiii mei, dar a doua zi, la 6:30 dimineața, i-am trimis un mesaj și am invitat-o la un brunch din ziua aceea.

Atunci ne-am dat seama că ne îndrăgostim unul de celălalt, pentru că avem atât de multe în comun. Am decis să fim discreți până când ne-am hotărât să ce căsătorim”, a explicat

Alina Vidican și Claude Senhoreti s-au căsătorit vara trecută

După cei patru ani de relație în care au fost cât se poate de discreți, . După o cerere în căsătorie cât se poate de romantică și după ce , renunțând la tatuajele cu fostul ei soț, timișoreanca a devenit doamna Senhoreti.

Petrecerea, una de lux, a avut loc la un restaurant de mari fițe pe 26 august 2021, iar Alina Vidican a primit, ca dar de nuntă, un cadou fabulos din partea celui care i-a devenit soț. Mai exact, ea a primit un Lamborghini Murcielago al cărui preț de pornire este de 250.000 de dolari, dar care, cu dotări opționale, poate ajunge pe la 450.000 de dolari.

Acum, atât Alina, cât și Claude Senhoreti mai așteaptă un singur lucru: apariția unui copil în viața lor. ”Noi avem copii. Eu îi am pe Filipe, 22 de ani, și pe Pedro, de 20, Alina pe Alex și pe Gloria, dar poate în viitorul apropiat, cine știe, ne gândim la copii”, mai spunea, pentru FANATIK, Claude Senhoreti, soțul Alinei Vidican.

În altă ordine de idei, Alina Vidican și Claude Senhoreti sunt nerăbdători să se termine pandemia de coronavirus, bărbatul exprimându-și, în nenumărate rânduri, dorința de a veni alături de soția lui, în România.