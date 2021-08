Alina Vuc cere clemență după eșecul de la JO Tokyo 2020: ”Nimeni nu suferă mai mult decât mine”

Alina Vuc nu mai are , după ce sportiva care a eliminat-o nu au ajuns în finală și astfel nu a mai prins recalificările.

România a dezamăgit crunt la lupte libere, niciunul dintre cei cinci sportivi nu au jucat măcar un meci pentru medalia de bronz și în total .

Eșecul de la Tokyo a marcat-o pe Alina Vuc

Dezamăgirea a fost extrem de mare pentru Alina Vuc care a părăsit sala în lacrimi după eșecul de la JO Tokyo 2020, iar la câteva ore după eliminare și-a cerut scuze public printr-o postare făcut pe rețelele de socializare.

”Nu vă grăbiți să ne judecați atât de aspru și să cereți demisii! Suntem aceiași care v-am bucurat de atâtea ori și cu care v-ați mândrit când am adus medalii României! Am muncit foarte mult pentru această competiție dar din păcate astăzi nu am putut face mai mult!

Vă mulțumesc celor care mi-ați trimis atâtea mesaje frumoase de încurajare! Puțină lume e lângă noi în momentele în care nu suntem pe podium!”, a scris sportiva pe contul de Facebook.

Vuc, dărâmată că a ratat medalia olimpică

Alina Vuc este dezamăgită de faptul că a înșelat aștptările persoanelor care și-au pus mare încredere în ea: ”Îmi pare rău că am dezamăgit atâtea persoane care aveau așteptări mari de la mine și care m-au susținut în toată această perioadă de pregătire!

Oricât de dezamăgiți ați fi de mine și oricât de supărați ați fi că am pierdut, vă asigur că nimeni nu suferă mai mult decât mine în urma acestei înfrângeri dureroase!”

După toate aceste eșecuri neașteptate la JO Tokyo 2020, președintele FR Lupte, Răzvan Pîrcălabu, a avut , mai ales că aceștia au avut condiții excelente de pregătire și prime consistente pentru medalii.

Pîrcălabu a pus tunurile pe sportivi

”Alina Vuc și Albert Saritov erau între favoriți, și de ce să nu spunem, au avut și o tragere la sorți favorabilă. Saritov, pe partea lui, îl avea pe american, pe Snyder, campionul olimpic de la Rio, dar avea șanse la medalia de bronz.

Dar Alina? Nu a avut-o pe Stadnik, pe azeră, nu a avut-o pe japoneză, pe Susaki, campioana mondială. Nu-mi explic evoluția ei atât de ștearsă, iar Albert m-a dezamăgit total.

La experiența lor nu-mi explic eșecul. Nu au avut curaj. Nici când erau conduși nu s-au dus peste adversar. Trăiesc niște sentimente amare”, a declarat președintele Federației Române de Lupte.