„Am 3 pensii. Legale, toate”. Dumitru Dragomir a dezvăluit toți banii care-i vin lunar

au revenit pe micile ecrane cu prima emisiune din 2024. Fostul președinte al LPF a dezvăluit ce pensie primește lunar.

Dumitru Dragomir surprinde la „Max Profețiile lui Mitică”: „Trăiesc numai din pensia mea și a nevesti-mii”

că primește o sumă consistentă din ianuarie 2024: „Am pensie bună că acuma mi-a dat și de la Parlament. Băi, nu iau niciun leu din firmele de când s-au înființat. Niciun leuț. Trăiesc numai din pensia mea și a nevesti-mii.

Iau 3 pensii, dar asta e altceva. Legale toate. Am de la sport renta viageră, puțin, câteva sute de euro. Am de la Parlament și deja mi-a venit prima pensie. Am în jur de 7.000 de lei. Am două legislaturi pline, 8 ani.

Și am pensia pe care am plătit și pentru care am cotizat: 4.000 de euro. Cu toate trei mă duc spre 5.000 de euro pe lună. Mai are și nevastă-mea vreo 2.700 de lei. Nu cheltui nici 2.000 de euro pe lună. Dau la nepoți. N-am bani niciodată”.

Dumitru Dragomir mărturisește: „Toată viața n-am luat de la nimeni un capăt de ață”

„Oracolul” FANATIK se simte chiar prost de multe ori: „Mă duc la restaurante și vreau să plătesc. Sunt toți prietenii ăștia care sunt milionari. Mi-e și rușine că nu mă lasă. Bine, eu nu beau cu ei decât șpriț de apă. Apă plată cu apă minerală la masă.

Când să plătesc și eu: ‘Hai, băi, nea Mitică, ne jignești’. Așa din când în când dau eu câte o masă, nu e problemă. Domne, dar am muncit. Și când le spun oamenilor măi frate, de când m-am născut m-am gândit să nu fiu o povară pentru alții, nici pentru părinții mei, nici pentru copiii mei”.

Nea Mitică a plătit o avere pentru o criptă lângă Viorel Păunescu: „Eu să-mi rezolv problemele. Păi toată lumea după ce am cumpărat locul ăla de veci la Bellu, m-au înjurat unii. ‘Ce îți trebuia ție?’. Alți prieteni: ‘Bă, ești nebun să dai atâția bani pe el?’.

Băi, stați un pic să vedeți care a fost gândirea vieții mele. Toată viața n-am luat de la nimeni un capăt de ață. Nici din firmele mele făcute de mine n-am luat. Pentru că eu am produs de fiecare dată. Că nici la tine nu vin gratis. Ca să știe lumea.

Eu ce să fac? De băut nu beau. Mănânc cât un porumbel. Se ceartă cu mine nevastă-mea să mănânc. Mă duc cu prietenii mei. Sunt aproape seară de seară. Toți mănâncă, eu nu gust. Din când în când, o dată la săptămână am poftă de ceva și îmi comand. Dar în rest nu”.

Cu câți bani ar putea trăi „Don Corleone”: „N-aș cheltui mai mult”

Dumitru Dragomir susține însă că nu are deloc un trai costisitor: „Aș putea trăi, fără să exagerez cu nimic, împreună cu nevasta mea, dacă aș plăti chiria și medicamentația, că suntem bătrâni, n-aș cheltui mai mult de 5-6.000 de lei pe lună. Niciodată nu am bani, pentru că atunci când am excedent dau la nepoți.

Dumitru Dragomir e unul dintre cei mai bogați pensionari din România