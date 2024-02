Cristi Balaj, acuze grave la adresa arbitrului Andrei Chivulete: „Probabil de aia e pe listă!”

Cristi Balaj a pus tunurile pe Andrei Chivulete, „centralul” de la . Arbitrul în vârstă de 37 de ani este pe lista FIFA, distincție nemeritată în opinia președintelui ardelenilor.

Cristi Balaj, foc și pară pe Andrei Chivulete: „Un arbitru slab”

„Centralul” bucureștean a fost în prim plan în finalul meciului Oțelul – CFR Cluj 2-2. Chivulete a dictat două lovituri de pedeapsă: pentru oaspeți în minutul 88 și mentru gazde în minutul 90+6. Cristi Balaj are însă mai multe reproșuri la adresa

„Un arbitru slab. Chiar dacă are acoperire regulamentară la cele două lovituri de pedeapsă. Noi la Craiova am avut la Otele un penalty clar, o neglijență mult mai clară, a fost o piedică din spate, Cojocaru din camera VAR nu se gândește să îl ajute pe arbitrul din teren. Și CCA etapa următoare îl deleagă pe Cojocaru și face ce face la U Craiova – Voluntari. Și în minutul 24 trebuia eliminat. Atacantul prelua mingea pe piept dacă nu era împins pe Bancu. Nu avea pe nimeni pe o rază de 7 metri. Putea să o preia și pe piept și pe stângul și ar fi scăpat singurul cu portarul, iar cele 2 lovituri de pedeapsă sunt hilare. Asta se întâmplă când nu sancționezi arbitrii.

Dacă cineva ar spune ‘A greșit, nu avem alte soluții’. Acceptăm, că se întâmplă. Chiar dacă soluțiile trebuiau să existe că manageriază (n.r. – Vassaras) CCA deja de ani de zile. În curând o să spunem de zeci de ani de zile.

Are un stil (n.r. – Chivulete)…. Păi îl certa pe Bîrligea. Bîrligea era faultat și îl certa că de ce solicită fault. Cu degetul ridicat. În momentul în care un arbitru începe să dea galbene pentru proteste, din acel moment arbitrul are probleme. El nu poate să aibă o prestanță prin care să gestioneze sau să fie deasupra jucătorilor din teren. El are nevoie de cartonașe ca să țină meciul în mână. El nu e în stare. Și poartă ecuson FIFA.

(n.r. – Ești de acord cu teoria care spun că Andrei Chivulete e pe lista FIFA datorită relației Florin Chivulete – Vassaras?) Probabil și din cauza asta. Probabil că nu avea alte soluții. Probabil că era supărat pe Marius Avram și trebuia să îl dea afară de pe lista FIFA. A fost un complex de împrejurări.

Nu se potrivește ce zic cei de la CCA cu ceea ce fac. Zic ‘Noi sancționăm arbitrii care greșesc’. Păi cum îi sancționezi dacă imediat etapa următoare arbitrează? Ce să înțeleagă Cojocaru?

E al nu știu câtela penalty care îl primim și are acoperire regulamentară. Și la FCSB, și la Rapid”, a declarat Cristi Balaj, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, emisiune care e live pe , luni, marți și vineri, de la 10:30.

