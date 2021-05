Rocsana Marcu a decis să emigreze în Anglia și să renunțe la România, motivele invocate de cântăreață fiind legate de viitorul fiicelor sale.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În urmă cu câteva luni, în plină pandemie de coronavirus, Rocsana Marcu și-a luat inima în dinți și a renunțat la tot ce a construit în România pentru a emigra și a se stabili în Anglia, la Londra, alături de cele două fiice ale sale.

În exclusivitate pentru FANATIK, celebra cântăreață și prezentatoare TV a dezvăluit motivele pentru care a luat o asemenea decizie, una deloc ușoară, așa cum chiar ea mărturisește.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Ca să fiu sinceră, am făcut totul pentru fetițele mele. Ele au mai fost la Londra, le-a plăcut enorm și chiar ele au insistat să ne mutăm acolo. Am avut o mulțime de emoții cu adaptarea, cu limba, cu școala, dar, din fericire, nu au fost niciun fel de probleme”, a spus, în exclusivitate pentru FANATIK, Rocsana Marcu.

Rocsana Marcu a emigrat pentru binele fetelor

De altfel, motivul pentru care a emigrat este unul foarte clar pentru Rocsana Marcu și ține de oportunitățile pe care le pot avea fiice sale.

ADVERTISEMENT

”Nu voiam să îmi cresc fiicele în România. Să nu fiu înțeleasă greșit, iubesc România, dar când vine vorba de șansa unui copil lăsăm deoparte sentimentalismele. Adică, în Anglia, o țară normală, sunt mult mai multe șanse pentru copii, de dezvoltare a lor, de cariere viitoare, sistemul e funcțional, lucrurile sunt așa cum trebuie. Și, sincer, în România lucrurile nu stau la fel, ba chiar dimpotrivă. Am făcut, cred eu, ceea ce ar face orice părinte pentru copiii săi: se pune pe sine în plan secund și face totul ca cei mici să fie cât mai bine”, a mai spus, pentru FANATIK, Rocsana Marcu.

Mai mult decât atât, ne-a mai spus Rocsana Marcu, adaptarea fetițelor a fost mai facilă decât a ei. ”Cea mică a învățat în România la școala franceză, aveam emoții mai mari cu privire la adaptarea ei. Dar nu a avut nicio problemă, cred că mai greu mi-a fost mie în perioada asta”, a explicat Rocsana Marcu pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Rocsana Marcu e agent imobiliar în Londra

În altă ordine de idei, Rocsana Marcu a pus muzica pe plan secund, preferând să se axeze pe o meserie care îi asigură un trai decent atât ei, cât și fetițelor sale. ”Voi cânta în continuare, dar la evenimentele din weekend. Acum, când se relaxează restricțiile și aici și începe sezonul nunților, voi avea de lucru și cu muzica. Nu am renunțat la muzică, dar acum sunt concentrată pe noua mea carieră”, ne-a mai spus Rocsana Marcu.

Iar când vine vorba despre noua ei carieră, cea de agent imobiliar, Rocsana Marcu are cu ce să se laude. Nu de altceva, dar, în ultima vreme, lucrurile merg din ce în ce mai bine.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Când vorbim de imobiliare vorbim, de fapt, despre relația dintre oameni dintr-o perspectivă de afaceri. Și eu știu să relaționez cu oamenii, măcar prin prisma faptului că am fost prezentator TV atâția ani și că am experiență pe scenele muzicale. În plus, și în România, și nu sunt mulți care știu asta, mă ocupam de imobiliare. Îmi cunoșteam toți vecinii, aveam relații, așa că sunam la agenții imobiliare și le spuneam ce și cum se vinde la mine în zonă”, ne-a spus, râzând, Rocsana Marcu.

Mai mult, deja, în Anglia, ca agent imobiliar, Rocsana Marcu a făcut cursurile necesare. ”Am absolvit cursurile de agent imobiliar, acum mai fac unul ca să mă specializez și în obținerea finanțării. În plus, îmi place ceea ce fac, mai ales că mă pot ocupa și de fetițele mele. Sunt doar colaborator al unei agenții, nu lucrez altfel”, ne-a explicat Rocsana Marcu.

ADVERTISEMENT

Rocsana Marcu nu are timp de iubit

De altfel, ea refuzase să fie angajată de agenție pentru a se putea ocupa de cele două fete. ”Toți voiau să lucrez cu normă întreagă, iar asta ar fi însemnat să nu mai pot să îmi iau fetele de la școală, să nu mai pot să mă ocup de ele așa cum vreau. Am refuzat, am preferat să fiu agent independent și să colaborez cu o agenție. Și e mai bine așa, mai ales din perspectiva business-ului. Și, să fiu sinceră, fiind româncă, apelează românii la mine, dar, din vorbă în vorbă, am ajuns să lucrez cu toate națiile”, ne-a mai spus Rocsana Marcu.

Ocupată până peste cap de afaceri și de creșterea fetițelor, Rocsana Marcu nu are nicio relație și recunoaște că nu prea are timp și pentru ea. ”Iubire? Las-o încolo de iubire, de relație, de iubit! Nu am timp, va veni și momentul acela. Dar, acum, sunt singură și fericită”, a mai spus, în exclusivitate pentru FANATIK, Rocsana Marcu.