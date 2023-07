Amalia Năstase, imagini din spital. Ce a făcut vedeta înainte de vacanță

Amalia Năstase, imagini din spital. Vedeta a ajuns pe mâna medicilor înainte de vacanța ei de vară.

Amalia Năstase, imagini din spital. Ce a mărturisit vedeta

Amalia Năstase și-a speriat fanii după ce a postat . Vedeta a arătat că este într-o instituție medicală.

Dar s-ar părea că nu sunt motive de îngrijorare pentru vedetă, ci că aceasta doar a vrut un plus de vitamine înainte de a pleca în concediu.

„Facem niște vitamina C înainte de vacanță”, a anunțat vedeta pe pagina sa de Instagram.

Amalia Năstase, probleme cu kilogramele în plus

Vedeta a spus că nu este deloc mândră pentru că mereu slăbește și pune kilogramele înapoi pe ea.

Chiar și așa, vedeta spunea că nu i se pare cel mai important lucru din lume să fie slabă. Este important și aspectul fizic pentru ea, dar nu este obsedată de cântar sau de oglindă.

Fosta soție a lui Ilie Năstase a spus că nu este bine să fluctueze așa mult greutatea, dar nici nu vrea să nu își mai trăiască viața din cauza acestui lucru.

„Nu sunt foarte mândră de partea asta, am tot ținut diverse diete. Dar, până la urmă, consider că viața înseamnă mai mult decât să ai o talie subțire. Nu este un lucru bun să te îngrași, să slăbești, e foarte greu să jonglezi cu kilogramele. Dar, trebuie să spunem că și stresul e de vină, căci face ce vrea cu tine.

Nu poți, totuși, să stai toată ziua în oglindă să te măsori și să ții diete!”, a spus aceasta pentru .

Amalia Năstase are 47 de ani și are trei copii. Doi dintre aceștia sunt alături de fostul tenismen, iar un al treilea îl are alături de partenerul ei actual. Vedeta se iubește de ani buni cu Răzvan Vasilescu, alături de care are un fiu.