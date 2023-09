Ambulanță, prinsă în mijlocul unui scandal cu interlopi, la Buzău. S-au tras focuri de armă

Personalul unui echipaj de ambulanță a fost prins în mijlocul unui scandal cu interlopi, la Buzău, . Incidentul a avut loc marți, 19 septembrie.

Ambulanță, prinsă în mijlocul unui scandal cu interlopi

Clipe de groază pentru angajații Serviciului Județean de Ambulanță Buzău. Chemați pentru a acorda îngrijiri medicale unei persoane, aceștia au fost nevoiți să asiste la un conflict periculos între două clanuri de romi.

Mai mult, pentru că s-au tras focuri de armă, oamenii au sărit pe o fereastră, de frică să nu fie și ei răniți. fiica unui interlop, care s-a căsătorit recent cu un tânăr din aceeași etnie, a fugit de la noua familie.

Fata s-a întors la locuința părinților ei, iar acest gest a stârnit furia familiei soțului. Prin urmare, aceștia au venit, marți, pe strada Democrației din Buzău, pentru a recupera tânăra soție.

Însă, situația a degenerat când membrii celor două clanuri au tras focuri de armă neletală. Înainte de asta, o ambulanță a fost solicitată pentru a-i acorda îngrijiri tatălui fetei, cunoscut drept Ion Argintaru.

„Când a auzit agitație afară, persoana care era consultată și monitorizată și-a smuls electrozii care erau deja montați și a ieșit în curte.” a transmis Adrian Ralea, asistentul prins în mijlocul conflictului, potrivit .

La scurt timp, s-au auzit împușcături de armă iar noi, fiind în casă, izolați, am intrat în panică și am văzut un geam deschis, am sărit și am fugit”, a adăugat acesta.

Polițiștii și jandarmii au împânzit zona

Având în vedere situația, la fața locului a fost solicitată și intervenția forțelorde ordine. Polițiștii și jandarmii ajunși în zonă, au reușit să calmeze spiritele. Însă, unii dintre protagoniștii scandalului au reușit să fugă.

Printre aceștia se numără și tânărul care a dat startul acestui conflict. Presa locală scrie că la casa interlopului Ion Argintaru ar fi ajuns și criminaliștii pentru a strânge probe. Oamenii legii caută persoanele implicate în scandal.