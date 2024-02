Amendă uriașă pentru un șofer din Arad. Bărbatul și-a ”aranjat” mașina ca să semene cu una de poliție

Concret, bărbatul în vârstă de 53 de ani și-a scris pe autoturism inclusiv cuvântul ”POLICE”. A fost oprit în trafic de adevărații oameni ai legii, care l-au sancționat pentru ideea sa ”grozavă”. Mai mult, șoferul a rămas fără certificat și fără plăcuțele de înmatriculare.

Bărbatul și-a ”aranjat” mașina ca să semene cu una de poliție

mașina era vopsită în negru, cu dungi roșii și albastre, alături de inscripția POLICE. Cu toate că nu putea fi confundată cu o mașină clasică a polițiștilor români, autoturismul putea trece ușor drept o mașină a forțelor de ordine din alte țări din Europa, mai ales pentru cei care nu pot face diferența în trafic.

ADVERTISEMENT

Mai mult, polițiștii au constatat că în certificatul de înmatriculare al autoturismului era menționată o altă culoare decât cea declarată. “Din verificări a reieşit că autoturismul, condus de un bărbat de 53 de ani, din Arad, nu avea menţionată, în certificatul de înmatriculare, culoarea reală a autovehiculului.

Având în vedere cele constatate, contravenţional cu amendă în valoare de 990 de lei, reţinerea certificatului de înmatriculare şi plăcuţelor nu numărul de înmatriculare, până la intrarea în legalitate”, au transmis reprezentanții IPJ Arad.

ADVERTISEMENT

Tot mai multe mașini ”tunate” pe străzile din România

Șoferul din Arad nu este un caz singular, în condițiile în care polițiștii constată mereu în trafic că tot mai mulți șoferi aleg să-și modifice mașinile ca în Fast and Furious sau Need for Speed. De exemplu, în primăvara anului 2023, polițiștii au ieșit la ”vânătoare” și au tras pe dreapta zeci de astfel de mașini sau motociclete.

Vehiculele aveau motoare modificate sau apelaseră la alte ”artificii”, astfel că au rămas rapid fără plăcuțe și certificatele de înmatriculare, pe lângă faptul că au primit amenzi uriașe. ”Ca măsură tehnico-administrativă s-a dispus reţinerea certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare până la remedierea deficienţelor constatate.

ADVERTISEMENT

Agenţii au găsit alte zeci de autoturisme în neregulă. Zilnic, pe marile artere din Capitală este haos. Maşini turate, zgomot mult de sub capote sau tobe sport cu “efecte speciale”, a declarat Claudiu Costea purtător de cuvânt al Brigăzii Rutiere. Potrivit datelor statistice, cea mai frecventă modificare făcută de către șoferi e cea la sistemul de evacuare.

Astfel, mașina produce zgomote puternice, peste limitele admise de lege. Amenda pentru o astfel de modificare poate ajunge la 725 de lei, avertizează polițiștii. Cu toate acestea, pentru mulți șoferi ”upgradeul” făcut la mașină devine un mod de viață, astfel că riscurile sunt asumate și amenzile plătite fără prea multe regrete.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, amatorii de mașini ”tunate” trebuie să știe că polițiștii ies deseori ”la vânătoare”, după cum explică și Claudiu Costea, purtătorul de cuvânt al Brigăzii Rutiere: ”Astfel de acţiuni se realizează permanent de Brigada Rutieră, în colaborare cu inspectorii registrului auto român, în scopul creşterii siguranţei pe drumurile publice si menţinerea unui climat de ordine si siguranţă rutieră”.