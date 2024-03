Amintiri din infernul de la Bastia – Steaua 3-2: „Mi-am luat pumni, Lăcătuş şi-a luat şuturi!”

care a fost cel neprimitor stadion pentru o echipă românească în cupele europene. Cât de greu a fost să scape din „iadul” de la Bastia.

Vivi Răchită, mărturii despre coșmarul de la Bastia: „Vedetele de la Lyon, PSG nu făceau deplasarea acolo”

Vivi Răchită și-a adus aminte cu groază de meciul retur din turul doi al Cupei UEFA cu Steaua: „Eram în Franța, jucam cu Bastia în ’97. Vedetele de la Lyon, de la PSG nu făceau deplasarea în Bastia. Eu l-am prins pe Mendy acolo. Mi-am luat și eu niște pumni de la el ca să zic așa”.

Nici măcar „Fiara”, unul dintre cei mai agresivi jucători, nu a scăpat „necontrolat”: „Și Lăcătuș niște șuturi. Doamne ce era… Ce-am pățit acolo n-am pățit în viața mea. Deci cred că la Făurei era lume civilizată”.

Fostul fundaș al Stelei a explicat cum încercau corsicanii să îi intimideze la fiecare fază de joc: „Era 2-0 pentru noi. Orice fază fixă care era în careu la noi sau ei era bătaie. Deci pur și simplu veneau cu pumnii, ne călcau pe picioare, ne scuipau, orice”.

Vivi Răchită, detalii pur și simplu halucinante: „I-a rupt mâna lui Laurențiu Roșu. Am stat o oră în vestiar”

Vivi Răchită a continuat poveștile uluitoare despre acel meci: „Am bătut acasă și am pierdut cu 2-3 la ei. Am condus cu 2-0. I-a rupt mâna lui Laurențiu Roșu. La sfârșitul meciului, când ne bucuram și noi de calificare cu Stoichiță, am auzit niște picioare în ușă: Bum, bum! Am făcut toți liniște și am stat o oră în vestiar până au plecat toți.

La pauză nu am intrat în vestiar pentru că ne așteptau pe culoar unii într-o parte, alții în cealaltă parte. Împreună cu oamenii de ordine să ne bumbăcească”, , emisiunea care e LIVE în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30 pe .

Delegația echipei a avut de asemenea de suferit: „Soțiile noastre, cei care au venit, erau într-un sector al tribunei a doua și erau câte doi bodyguarzi. Când au început corsicanii să vină strigau și ei toți: ‘Bastia, Bastia!’. Am zis că să vadă Corsica”.