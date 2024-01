Amintiri din perioada când Ilie Dumitrescu antrena FCSB: ”M-am uitat la el, nu știam ce vrea să zică”

Înainte de a deveni analist sportiv, Ilie Dumitrescu a pregătit-o pe FCSB, care purta numele Steaua la acea vreme, în perioada august 2010 – septembrie 2010. A fost ultima experiență a lui ”Mister” ca antrenor principal.

Florin Gardoș, amintiri cu antrenorul Ilie Dumitrescu

și l-a avut antrenor pe Ilie Dumitrescu în primele luni din perioada petrecută la formația roș-albastră. Fostul fundaș își aduce aminte cu placere de colaborarea cu ”Mister”, mai ales că acesta punea mare accent pe tineri la echipă.

”Despre ‘Mister’ (n.red. Ilie Dumitrescu) cred că aș putea să scriu o carte, doar despre perioada aia. A fost fabulos. Cred că dacă stai să vorbești cu Bogdan Stancu, cu Cristi Tănase, cu Bicfalvi, cam toți o să spună că a fost cea mai frumoasă perioadă dintr-un anumit punct de vedere. Juca mult cu tineri în teren, iar noi, fiind tineri, ne bucuram.

A fost și trecerea așa mare de la nea Piți (n.red. Victor Pițurcă), care ne punea să ținem cartelele în exterior pentru a intra în cameră oricând. La nea Piți era stingerea la 10, iar când a venit Mister ne-a zis ‘stați și voi până la 1 maxim, că mâine avem meci’. Ne uitam unii la alții și nu ne venea să credem”, a declarat Florin Gardoș la podcastul ”SportCast cu Sile” de la .

Florin Gardoș, moment amuzant cu Ilie Dumitrescu

Fostul internațional român și-a amintit un episod amuzant petrecut la antrenamentele FCSB-ului, când Ilie Dumitrescu i-a atras atenția cu o replică în spaniolă, pe care acesta nu a înțeles-o și a avut nevoie de explicații suplimentare.

”La un momendat, când făceam la antrenament 11 contra 0, adică te așezi în sistem și pasezi mingea de la unul la altul. Am primit mingea, am făcut preluare și am dat la mijlocaș. A oprit antrenamentul și a strigat: ‘Salir con la pelota, Gardoș’. M-am uitat la el, nu știam ce vrea să zică. Apoi a zis și în românește: ‘Urcă cu mingea la picior dacă nu ai adversar’”, a mai declarat Florin Gardoș.

Ilie Dumitrescu, eforturi pentru meciul de adio al „Generației de Aur”

Cu o lună înainte de startul Campionatului European 2024, pe Arena Națională . Foștii mari jucători ai naționalei României se vor duela cu adversari de renume, iar Ilie Dumitrescu face tot posibilul pentru a fi în condiții fizice excelente.

Ilie Dumitrescu, fostul mare jucător al naționalei României, a dezvăluit că a slăbit nu mai puțin de 11 kilograme pentru a fi în condiții fizice foarte bune la ora disputării meciului de retragere al „Generației de Aur”.

„Mister” a intensificat antrenamentele, însă a asigurat că nu va forța în timpul partidei pentru a nu risca vreo accidentare. „În mai va fi și acel eveniment. Credeți-mă că am slăbit 11 kilograme”, a declarat Ilie Dumitrescu.