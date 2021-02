Amintiri hilare cu Albert Duro: ”A venit epilat până la genunchi” / ”Oli vorbea și lui i-a căzut capul”

Albert Duro a fost un fotbalist îndrăgit în România. Internaționalul albanez a jucat la Steaua și FC Național și a câștigat un titlu și o Cupă a României în roșu și albastru. Însă, în vestiar nu era ca pe teren.

Pe terenul de fotbal era un jucător pe care orice antrenor îl aprecia. În vestiar, ”durul” Duro își arăta slăbiciunile.

Momente memorabile a povestit Ovidiu Herea, cel care a împărțit vestiarul cu Duro, la FC Național.

Nevasta i-a cerut, Duro n-a rezistat

Albert Duro este un fotbalist aproape legendar în Albania. A jucat la Steaua și la FC Național, echipe care l-au ajutat să ajungă și în naționala Albaniei.

Are aproape 70 de meciuri în Liga 1 și 7 goluri, la care adăugăm 7 meciuri în tricoul primei reprezentative a Albaniei. Ovidiu Herea a povestit cum era Duro în afara terenului de fotbal.

”Câte întâmplări am avut și cu Duro. Vine la un moment dat epliat până la genunchi. ’Ce ai făcut Duro?’. ’Brate, m-a dus soția să mă epilez cu ceară, dar am rezistat doar până la genunchi. Nu am mai rezistat. Tibiile le avea cu păr, se vedea foarte ciudat”, a rememorat Ovidiu Herea, la AS.ro.

A adormit în timpul ședinței

Ovidiu Herea și-a amintit de un alt episod care îl are în prim-plan pe Duro. Cei doi erau colegi la FC Național, când albanezul a adormit în timpul unei ședințe tehnice.

”O dată a adormit la ședință. Oli vorbea acolo, iar lui i-a căzut capul pe mine. Eu tot îi făceam, Albert, Albert, dar nimic. În stânga mea, un coleg, îmi tot zicea să-l trezesc, dar ce să-l trezesc, dacă-l trezesc și-mi trage ăsta vreuna”, s-a amuzat Herea.

După experiențele în România, Albert Duro s-a întors în Albania unde a activat ca antrenor de copii și juniori, având în plan să-și deschidă propria academie de fotbal.

