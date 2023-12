Ana Morodan, escapadă de lux după ce a scăpat de probleme! A fugit din România

Ana Morodan, fostă contesă de social media, așa cum se autodescrie pe pagina ei de Instagram, a plecat în Bali, iar FANATIK a aflat cât costă relaxarea pe malul Oceanului Indian!

Ana Morodan, vacanță de lux în Bali

Influencerița a publicat mai multe fotografii pe Instagram, dar și videoclipuri din Bali. A ales un loc cu niște peisaje de-a dreptul idilice. Pentru asta a scos niște sume frumoase din buzunar.

ADVERTISEMENT

Ana Morodan s-a bucurat în sejurul ei de o piscină infinită într-unul din cele mai spectaculoase locuri din Indonezia. Vedeta a stat la OneEighty. E vorba despre un club de zi unde închirierea unei cabane VIP costă 4.500.000 de rupii indoneziene, adică 1.400 de lei.

Trebuie precizat că aceste cabane aflate aproape de piscinele complexului și ocean se pot închiria pentru maximum 4 persoane. Accesul în fiecare loc al clubului unde s-a dus Ana Morodan are un câte un preț diferit. De pildă, pentru a se bucura de un cocktail în zona de lounge, influencerița a trebuit să achite 156 de lei (500.000 de rupii indoneziene).

ADVERTISEMENT

Cât costă o zi în clubul select în care s-a dus influencerița

Același tarif este perceput și pentru bălăceala în piscină și șezlong. În zona VIP, unde șezlongurile sunt înlocuite cu canapele cu vedere la Oceanul Indian, prețul pentru o zi este 650.000 de rupii, adică 200 de lei.

Ana Morodan își încarcă bateriile în acest voiaj după ce a avut un an destul de complicat. Vedeta a fost prinsă sub influența alcoolului la volan, în urmă cu câteva luni. Fosta jurată de la Masked Singer, care are propriul ei reality-show, „Reală”, la Antena Stars, și-a recunoscut faptele. A mers la un centru de recuperare unde a reușit să se adune. A vrut să se decupleze de orice altă activitate care o consuma foarte mult.

ADVERTISEMENT

Dincolo de acest episod, Ana Morodan a fost în centrul atenției în ultima vreme și într-un caz în care mai multe vedete s-au trezit păcălite de un youtuber. A fost una din victimele Mai precis, un tânăr a vrut să demonstreze cât de ușor pot cădea celebritățile în plasă atunci când li se oferă anumite produse pe care să le promoveze.

Morodan, victima unei țepe de proporții

Ana Morodan a reacționat în urma acestui scandal care a avut-o în prim-plan și pe . a fost extrem de supărată și a explicat cum a putut fi păcălită.

ADVERTISEMENT

„Legat de băiatul acesta care el a vrut să facă un experiment social, să mai explice încă o dată că în 2023 oricum există oameni care mai vor să mai sublinieze încă o dată că influencerii sunt de c*$%*. Lasă-ne, soro. Pe bune? Băi, băiatule, cu dracă voiai să faci un experiment cu adevărat, tu trebuia să ne trimiți o cremă, sau un șampon… Sau o rochie sau orice.

Dacă vedeai că în secunda în care ne-ai trimis-o noi am postat-o, fără să treacă un timp de testare, atunci aveai dreptate. Dar să faci acțiunea jegoasă de semi-impersona monarhia românească…

Nu îmi mai spuneți că este o diferență între Curtea Regală și Casa Regală. Până nu v-a zis el, nu ați știut nici voi”, a reacționat Ana Morodan la farsa de proporții cu așa-zisa brânză a Regelui Charles.