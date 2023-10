Ana Morodan, în război cu influencerii! Ce a scos-o din sărite: „Să fim mai conștienți”

Ana Morodan nu s-a putut abține și a făcut o observație legată de activitatea creatorilor de conținut din mediul online, așa-zișilor influenceri, mai ales în contextul turbulent în care se află lumea.

Ana Morodan, despre superficialitatea din mediul online, în timp ce mii de oameni mor în război

Contesa Digitală a făcut o referire despre războiul sângeros și tot mai intens dintre Israel și Fâșia Gază, comparând dramele pe care le trăiesc milioane de oameni din zona Orientului Mijlociu cu micile dileme ale influencerilor.

Ana Morodan a taxat preocupările atât de nesemnificative ale vedetelor din mediul online în raport cu lucrurile care contează cu adevărat în viața.

Realizatoarea reality-show-ului „Reală” de la Antena Stars a spus că și-a dat seama cât de important e să trăiești în pace, să faci postări despre hainele cu care să te îmbraci, în timp ce alții nu mai știu cum să se ferească de bombe.

„Mi-am dat seama acum că mulți dintre noi ne trăim viețile în pace. O luăm ca pe ceva care e un fapt de drept, pe când ar trebui să fim mai conștienți ce lucru fragil e această pace. Undeva în lume, oamenii suferă și trăiesc un război. Noi continuăm să postăm reel-uri despre cum ne îmbrăcăm”, a scris Ana Morodan

Ana Morodan s-a făcut remarcată încă de la început pentru transparența de care dă dovadă și pentru curajul cu care își exprimă opiniile, fie că sunt sau nu pe placul oamenilor.

după ce fiind prinsă beată la volan. Contesa Digitală a făcut câteva dezvăluiri despre lecțiile învățate din acea experiență.

Contesa Digitală, confesiuni despre burn-out-ul care i-a pus capac

„Este un burn-out, îți spun sincer, conform psihologilor, psihiatrilor, că am fost peste tot. Este un fuc**g burn-out. Și știi cum se manifestă? Mă trezesc dimineața și zic: mno, bag picioarele, azi mă ridic, arunc niște haine pe mine, mă duc la birou.

Peste 10 minute nu mai sunt în stare. Nu mai merg la birou. Zic că îmi permit, am muncit atâta. Am strâns bani. Apoi zic, ce dracului fac? N-am de ce să șterg praful că am menajeră. E un paradox. Pe de altă parte vreau să mă pun să muncesc. Apoi îmi dau seama că nu mai pot. Apoi mă uit în gol și îmi dau seama că mă plictisesc”, sunt câteva din confesiunile făcute de Ana Morodan pentru FANATIK.