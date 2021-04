Ana Porgras, accidentare gravă înainte de eliminarea de la Survivor România. Cum arată rănile sportivei

Ana Porgras a suferit o accidentare gravă înainte de eliminarea din competiția sportivă Survivor România. Fosta concurentă de la Kanal D le-a arătat fanilor din mediul online cum arată rănile, mărturisind cum a ajuns în această situație.

Fosta gimnastă a depășit obstacole majore pe traseele din jungla dominicană, dar asta nu înseamnă că nu a avut parte de neplăceri. Bruneta s-a lovit serios la mâini și la picioare, chiar după ce a luptat pentru echipa sa în traseul cu nămol.

Sportiva a publicat câteva poze cu loviturile pe care le are la membre, Ana Porgras nefiind singura participantă care s-a accidentat pe parcursul competiției din Republica Dominicană. Jador și Cătălin Moroșanu au avut la rândul lor accidente la Survivor România.

Ana Porgras, suferință după plecarea de la Survivor România. S-a lovit pe traseu

„Atenție! Aceste imagini vă pot afecta emoțional! Sorry! Vreau doar să vă arăt ce semne am pe mine de la ultimul meu traseu, și anume cel cu nămol, care va rămâne pentru mine cel mai dificil și solicitant din toată competiția”, a scris Ana Porgras de la Survivor România pe pagina sa de Instagram.

Fosta gimnastă a fost luată prin surprindere de eliminarea de la Kanal D, fiind propusă de manelistul Jador. Sportiva regretă că drumul ei a fost atât de scurt în Republica Dominicană, deși recunoaște că îi era dor de casă și de oamenii dragi.

Ana Porgras a învățat multe lucruri din experiența din junglă, îndurând momente și tensiuni care și-au pus amprenta asupra sa. Răbdarea i-a fost testată la extrem, frumoasa brunetă mărturisind că acest concurs i-a dovedit că este o luptătoare.

„M-ați luat prin surprindere, nu mă așteptam, am presimțit treaba asta, în a doua parte a zilei de astăzi am avut o stare mai puțin bună. Sunt fericită pe o parte că mă duc acasă, la bine, dar sunt tristă, pentru că mi-aș fi dorit să merg mai departe, să continui această experiență.

Ăsta a fost drumul meu în «Survivor România». Am învățat multe lucruri aici, știam că am răbdare, dar aici răbdarea a fost dusă la o limită extremă. Am învățat să ascult oamenii, să accept alte caractere, am învățat cât de puternică sunt.

Am văzut că am îndurat lucruri pe care nu mi le imaginam că pot să le îndur și mi-am demonstrat că sunt o luptătoare”, a declarat fosta Faimoasă după ce a ieșit din competiția sportivă prezentată de Daniel Pavel.

