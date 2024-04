ANAD a primit din Austria rezultatul analizelor cerute de Cosmin Matei pentru suplimentul contaminat. ”A fost un pre-work”

Mijlocașul lui Sepsi Cosmin Matei (32 de ani) a jucat miercuri, 24 aprilie, , primul său meci după ce a fost depistat pozitiv la un control antidoping efectuat pe 4 februarie, după jocul cu Universitatea Craiova (1-3).

Laboratorul din Austria a confirmat că suplimentul folosit de Cosmin Matei a fost contaminat

la Metilhexanamina de Laboratorul de Control Doping din București, dar că nu se impune măsura suspendării provizorie obligatorie, astfel că fotbalistul poate juca până la finalizarea anchetei.

Explicația pentru faptul că Matei poate juca în continuare, deși a fost depistat pozitiv, este că Metilhexanamina (MHA) este o substanță interzisă doar în competiție ca stimulent specific, nu și la antrenamente. MHA este un stimulent care a fost vândut ca medicament până la începutul anilor 1970, dar nu mai este utilizată în tratamentul medical. MHA este inclusă în componența unor suplimente alimentare comercializate în prezent, inclusiv online, precizează ANAD.

Fotbalistul a susținut de la început că a luat un supliment contaminat, iar avocații lui Cosmin Matei au mers pe această cale de apărare. Apărătorii lui Matei au cerut analiza suplimentului respectiv la LCD Seibersdorf, un laborator din Austria, acreditat de WADA, care a emis zilele acestea un certificat antidoping. ”Rezultatul din Austria a confirmat că suplimentul a fost contaminat”, au dezvăluit pentru FANATIK surse implicate în acest caz.

Audierile de la ANAD vor începe în luna mai. Din informațiile FANATIK, chiar dacă s-a confirmat că jucătorul Cosmin Matei a fost depistat pozitiv din cauza unui supliment contaminat, acesta nu este deocamdată absolvit definitiv de vină.

Cosmin Matei poate scăpa de suspendare dacă își demonstrează complet nevinovăția

Ancheta ANAD va urmări să elucideze cum a ajuns să ia Cosmin Matei acel suplimentul și cine i l-a dat. În acestă situație, fotbalistul poate beneficia de înjumătățirea unei eventuale suspendării de doi ani.

Fotbalistul lui Sepsi poate primi doar mustrare în situația în care reușește să demonstreze lipsa vinovăției, așa cum a reușit

”Dacă se dovedeşte că nu a fost intenţie, suspendarea poate să se reducă la 0-8 luni. Poate chiar să scape de suspendare. Atunci când apar în comisii, sunt oameni care judecă. Dacă sportivul poate lămuri, orice este posibil.

Nu cred că jucătorii se pot dopa la noi. Sunt foarte multe teste, din păcate apar şi greşeli. Aceste greşeli reprezintă lecţii educative pentru ceilalţi. E foarte important să analizezi corect, să fii atent când iei suplimente.

Să colaborezi cu medicul echipei. Sunt la curent cu tot ce înseamnă lista interzistă. Obligatoriu, un jucător trebuie să coopereze cu cei din staff-ul medical. Sunt cele mai bune lecţii educative”, a spus Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

Cosmin Matei a dezvăluit cauza testului pozitiv: ”A fost de la un pre-workout”

Cosmin Matei a precizat după meciul Sepsi – FCSB că înainte să fie testat pozitiv a folosit supliment pre-work și că a lipsit aproape șapte săptămâni de teren deoarece a fost accidentat. Sportivii care folosesc suplimentele pre-work le iau înaintea antrenamentelor pentru a le crește energia. De regulă, aceste suplimente sunt sub formă de pudră care se amestecă cu apă.

„Am stat șapte săptămîni, mai am de tras puțin. A fost și este în continuare o perioadă grea pentru mine și familia mea. Am intrat într-o situație fără voia mea, este greu. Este o procedură în desfășurare. Am colaborat cu cei de la ANAD. Sper să se termine această perioadă grea cu bine. Este cel mai greu lucru prin care poate trece un sportiv.

Nu mi-a venit să cred. Am aflat oricum la 10 zile după… Nici acum nu îmi vine să cred că am avut acest ghinion. A fost de la un pre-workout”, a declarat Cosmin Matei la flash-interviul de după meciul Sepsi – FCSB, potrivit .

Fostul președinte ANAD face lumină în cazul de dopaj al lui Cosmin Matei