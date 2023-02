ANAF a publicat lista rușinii. Numele rău-platnicilor, disponibile la un simplu click distanță

ANAF a ajuns astfel la al patrulea trimestru al ”listei rușinii” în acest an. În acest document, realizat de Agenția Națională de Administrare Fiscală figurează datornicii care nu și-au plătit obligațiile fiscale în T4 2022.

ANAF a actualizat lista rușinii cu datoriile

Desigur, nu e vorba de românii de rând cu datorii nesemnificative față de milioanele de lei datorate de unele corporații.

Potrivit , ”Lista rușinii” a fost reglementată de Ordinul nr. 509/2019 pentru modificarea şi completarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 558/2016.

sunt cele aferente perioadei octombrie – decembrie 2022. E vorba de acele obligații fiscale restante ale contribuabililor persoane juridice, care au fost deja notificate.

E bine de știut că sunt nu vor ajunge pe această ”listă a rușinii” datoriile sub 500.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil, cele sub 250.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu precum și cele sub 100.000 lei, în ”cazul celorlalte categorii de debitori, inclusiv în cazul persoanelor fizice care înregistrează obligaţii fiscale restante şi din desfăşurarea de activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere”, conform ANAF.

Lista rușinii va fi modificată după ce vor fi plătite aceste restanțe în ”termen de 15 zile de la achitarea integrală a obligaţiilor fiscale datorate”. Așadar, cei ce se află acum pe lista rușinii, dar vor să scape de acest stigmat, pot să plătească datoriile și vor fi șterși în 15 zile. Lista rușinii poate fi consultată

pe care mulți români evită să le plătească. Dacă firmele ajung pe lista rușinii, persoanele fizice sunt ”vânate” pe Tik Tok sau Instagram, în cazul în care se laudă cu o mașină sau o casă pe care nu o pot justifica din punct de vedere financiar.

”S-a creat cumva o frustrare mare în societate prin sfidarea pe care o fac acest gen de persoane fizice, pe reţelele de socializare, dar şi prin intermediul mass-mediei, sfidând cu maşini incredibil de scumpe, cu bani aruncaţi, iar cei care îi cunoşteau, spuneau:

Dar oameni ăştia nu au plătit în viaţa lor nimic, sau veniturile pe care le au, nu le permite să facă asemenea lucruri, sau alţii care îşi construiesc nişte case care seamană cu nişte palate, dar i nu au lucrat în viaţa lor o zi”, a transmis șeful ANAF Lucian Heiuș.