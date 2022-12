Fostele neveste ale lui Nicolae Guță, bătaie pentru bani de pe TikTok! ANAF e cu ochii pe ele

Tot mai multe vedete sunt prezente pe TikTok, rețeaua de socializare a momentului! Printre personajele care s-au remarcat pe această aplicație se numără o serie de staruri cunoscute de la noi, dar și din Republica Moldova.

Nebunia banilor obținuți din cadourile de pe TikTok, pe înțelesul tuturor

Mai mult de atât, TikTok a lansat și câțiva influenceri, unii la mare căutare acum, invitați la tot soiul de evenimente și în podcasturi.

Printre cei mai cunoscuți tiktokeri îi putem enumera, la ora actuală, pe Ceanu Zheng, Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi, însă au căpătat priză la public și alte personaje precum Floricica Dansatoarea, ori, de bună vreme, și Narcisa Balaban, ex-Guță!

De la 1.000 de urmăritori în sus, aplicația pune la dispoziție posibilitatea de a te îmbogăți, căci de la acest prag fiecare utilizator poate primi cadouri de la ceilalți. Cadourile sunt GIF-uri animate, adică niște imagini cu flori, animale sau șepci ori galaxii.

Fiecare cadou are un preț diferit, iar cei care donează trebuie să își încarce în primul rând contul. O monedă virtuală pe TikTok valorează 0,0106 cenți, iar 100 de monede 1,06 dolari.

Contul poate fi încărcat cu maximum 35000 de monede virtuale, adică 371 de dolari americani.

Cel mai scump cadou: 1732 de lei

Un unicorn, de exemplu, costă 5.000 de monede, adică 53 de dolari (248 de lei). Cele mai scumpe cadouri sunt leul și Universul TikTok. Regele junglei (29.999 de monede virtuale) are 317 dolari (1480 lei), iar cadoul sub forma Universului TikTok ajunge până la 34.999 de monede (370 de dolari, adică 1732 lei).

Rețeaua se dovedește a fi, așadar, una destul de profitabilă pentru influenceri, însă banii nu se fac așa ușor din cadouri. Pentru ca TikTok-ul să te scoată în față în caruselul de live-uri, ești, de cele mai multe ori, nevoit să petreci ore în șir pe aplicație și să stai de vorbă cu ceilalți internauți.

Fostele soții ale lui Nicolae Guță vor să se îmbogățească din TikTok

Spre exemplu, confruntarea care a avut loc aseară (13 decembrie 2022) între Sorina și Narcisa Balaban, fostele soții ale lui Nicolae Guță, i-a adus Sorinei peste 80 de lei în doar o jumătate de oră! Aceasta a ”bătut-o” pe Narcisa în duelul de pe care l-a avut cu aceasta, obținând 1732 de monede virtuale. (Vezi videoclipul de mai jos).

FANATIK a vorbit recent cu doi dintre cei mai cunoscuți tiktokeri de la noi, Amarah și Alex Claudiu Iakob (fost concurent la SuperStar Germania) și amândoi au spus că secretul pentru a face bani este să ai live-uri cât mai lungi, astfel încât să îți crească numărul de urmăritori și, astfel, să poți primi bani sub formă de cadouri de la aceștia.

Amarah, de pildă, ajunge să câștige într-o lună bună 12.500 de dolari, bani pe care îi obține după ore întregi de stat în direct și de dueluri cu virtuale cu alți internauți mai mult sau mai puțini cunoscuți. Cele mai de succes live-uri ale transgenderului au fost cele realizate cu Floricica Dansatoarea și Alin, doi cunoscuți tiktokeri.

Ce spun influencerii despre câștigurile lor: „Undeva la 400-500 de dolari pe seară”

„Am recunoscut și recunosc că din asta trăiesc. Eu am conturi în Germania, dar, da, plătesc impozite și în România, să nu creadă lumea cine știe ce, doar că sunt ca taxă pe Germania. Monedele virtuale sunt mai scumpe decât banii reali.

Eu, de exemplu, nu mă bazez doar pe cadourile din confruntările de pe TikTok. Eu sunt monetizată, există și anumite campanii publicitare. Am fost și Miss TikTok… Sunt mai multe modalități prin care poți face bani din TikTok”, ne-a dezvăluit în urmă cu ceva timp Amarah.

„Legat de câștiguri, da, se poate câștiga mult, dar eu cum nu am foarte mult timp, pentru că trebuie să mă ocup de cazinou, intru doar seara. Dacă am vibe-ul la mine, pe seară, câștig undeva la 400-500 de dolari. Trebuie să zic că TikTok îi taxează pe cei care donează cu 75%, deci dintr-o sumă pe care o donează lumea, eu voi primi restul, dar chiar și așa se pot face bani.

În Germania, eu am oricum activitate, nu trăiesc exclusiv din TikTok. Am studioul meu de înregistrări. Vin mulți băieți la noi care înregistrează, încerc să ajut tinerii care vor să facă muzică, mai înregistrez și eu. Nu depind de nimeni, am studioul meu, sunt fericit pentru această realizare”, a mărturisit Alex Claudiu, pentru FANATIK.

Fiscul nu iartă pe nimeni!

Câștigurile din mediul online au intrat și în vizorul ANAF. Chiar dacă rețeaua reține o parte din banii pe care îi donează utilizatorii, ajungând jumătate din aceștia la vedetele care fac live-uri pe TikTok, influencerii sunt obligați să își declare veniturile.

În urma unor controale efectuate de Fisc în vara acestui an, statul ar trebui să încaseze, atenție!, aproape un milion de euro de la 56 de influenceri care nu și-au declarat veniturile.

În ultimele luni, 87 de influenceri de pe TikTok, YouTube, Facebook și Instagram nu au declarat aceste câștiguri Fiscului, potrivit unui anunț făcut în luna august de șeful instituției, Lucian Heiuș.

Prin urmare, Sorina Guță ar trebui să declare la ANAF inclusiv cei 80 de lei, o sumă nu foarte mare, pe care a obținut-o din live-ul în care a învins-o pe Narcisa Balaban.