Analiștii Fanatik SuperLiga pun pe masă variantele de antrenor din străinătate pe care le are Gigi Becali la FCSB. „Să nu fie străin de fotbal” Video exclusiv

FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI a analizat variantele de antrenor cu licență PRO pe care Gigi Becali le are la FCSB, .

Bogdan Lobonț, una dintre variantele de antrenori ale lui Gigi Becali la FCSB: „Șanse să vină un străin sunt însă mai mari”

că Bogdan Lobonț a fost una dintre variantele de antrenori ale FCSB: „Din discuțiile de aseară, antrenorul propus ar fi Bogdan Lobonț, dar din informațiile noastre, Meme Stoica nu îl vrea și s-ar putea să nu se facă această mutare. Șansele să vină un străin sunt însă mai mari, așa cum spune și Gigi Becali”.

Florin Gardoș nu crede însă în această variantă și spune că Gigi Becali vrea să aducă un fost jucător al echipei: „Dacă ar fi o cotă la pariuri, pe Lobonț, aș pune că nu, din cauza lui Meme. De ce ar veni? Mai ales când iese patronul și spune. Am înțeles că ar putea fi un fost fotbalist străin al Stelei din trecut, care ar fi jucat și pentru echipa națională a țării lui. Eu mă gândeam la Golanski, dar e director tehnic prin Polonia”.

Fostul fundaș central e de părere că viitorul antrenor nu trebuie să mai facă aceleași greșeli ca Leo Strizu: „Trebuie să vină cineva care doar are licența. Probabil altceva n-ar face. Ar trebui să fie suficient de abil să comunice cu presa, că trebuie să vină la toate conferințele și să aibă habar de ce se întâmplă la echipă și cum se pregătește un meci. La început, nu știa numele jucătorilor, nu-l ținea minte pe Filip. Adică dă urât. Georgievski eu știu că antrează copii în Australia.

Am avut o discuție cu Lobonț după ce plecase de la U Cluj. Îmi povestea că încearcă să schimbe mentalități, să scoată cantonamentul dinainte de meci. Avându-l acolo pe Neluțu Sabău care era total opus, i-ar fi fost greu. Are niște principii pe care ține să le respecte”.

Vivi Răchită speră că Bogdan Lobonț nu o să se compromită: „L-ar valida pe Gigi Becali”

Vivi Răchită a dezvăluit că a vorbit cu Bogdan Lobonț în urmă cu doar câteva zile: „Sâmbătă am vorbit cu Lobi. Am fost la un meci, Metalul Plopeni – Odorheiul Secuiesc, unde juca fiul lui. Și zic nu vii să îl vezi jucând pe fiul tău? A spus că are treabă la București. Am mai discutat de lucruri, dar niciun caz de asta.

Cum îl știu eu pe Lobonț, nu cred că va merge acolo. Ar fi o lovitură pentru Gigi să accepte Lobi. Un jucător emblematic, a jucat la Roma în Italia și să accepte rolul de slujitor. L-ar valida pe Gigi Becali. Sper să nu accepte”.

Andrei Vochin a dat un nume surpriză pe listă, însă consideră că viitorul antrenor de carton al lui Gigi Becali trebuie să îndeplinească o condiție primordială: „Dacă va fi străin, cred că trebuie să fie unul care să vorbească limba română. Cred că e o condiție asta, ca să fie o comunicare directă între el și patron. Dacă nu e un vorbitor de limbă română, îi va fi foarte greu lui Gigi să comunice așa cum vrea el, adică aproape non stop. Să fie telefonic în viața echipei. Parpas era un jucător din Cipru adus de Mihai Stoichiță. Nu cred că vorbește românește”.

Horia Ivanovici a pus pe listă condițiile principale pe care viitorul antrenor al FCSB trebuie să le îndeplinească: „Cred că e la fel o nouă condiție să aibă o relație foarte bună cu Meme-ul. Practic acest antrenor va lucra cu Meme, nu cu el. Gigi a clarificat-o: Vii la mine, faci ce spun eu! Eu sunt șeful! Dacă mai era cel mai mic dubiu, a ținut să o spună din nou. Apropo de ce i s-a întâmplat lui Strizu. Trebuie să știe să vorbească și limba lui Meme Stoica”.

Robert Niță: „Îți dai seama în ce postură va fi noul antrenor?”

Robert Niță îl compătimește deja pe următorul antrenor al FCSB: „Îți dai seama în ce postură va fi noul antrenor? Trebuie să aibă o relație bună cu Mihai Stoica, să asculte ce îi spune Pintilii și să facă ce spune Gigi Becali! Trebuie să asculte de toți trei. A patra roată la căruță! Să nu vină vreunul străin de fotbal! Parpas a făcut două dușuri acolo. Eu cred că nici Lobonț nu vrea să vină”.

Andrei Vochin i-a făcut portretul lui Bogdan Lobonț: „Eu nu pot să bag mâna în foc. Ar fi o mare surpriză pentru mine dacă Lobonț ar accepta. Nu pot să judec situația fiecăruia la fiecare moment. Suntem tentați să îi judecăm fără să ținem cont de tot contextul. Strizu a fost ostracizat. Nu putem noi să învinuim pe fiecare. Nu știm ce are acasă și poate este disperat și dispus să facă orice fel de compromis. Mi-e greu să judec un om care este într-o astfel de situație.

Poate Lobi vrea cu orice preț să fie pe banca unei echipe. El e un om de colaborare. Asta e clar. Am fost mai apropiat de el când a fost la naționala mare, în staff. Când a fost la U20, din informațiile pe care le am de la Vlad Munteanu și alți oameni din staff-ul lui, vorbea și colabora cu toată lumea, dar el lua decizia. Sunt și antrenori care nu sunt dispuși să vorbească cu prea multă lume. Din punctul ăsta de vedere, s-ar plia. Nu mi se pare a fi un dur. Un tip care se face plăcut, apropiat de jucători. Poate că asta ar trebui să facă mai mult. Cred că e un om care poate colabora cu persoanele din jur, inclusiv cu Gigi Becali”.

