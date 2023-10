Analiza FRF după remiza cu Belarus: “Problema a fost în careu!”

România a dominat întreg meciul de la Budapesta cu Belarus, scor 0-0. Cu toate acestea, echipa națională a lui Edi Iordănescu nu a reușit să creeze suficiente faze de gol și să marcheze. și susține că problema a fost în careu.

Analiza FRF după remiza cu Belarus

La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Mihai Stoichiță a făcut analiza după remiza cu Belarus. Directorul tehnic de la FRF susține că nu i-a plăcut faptul că “tricolorii” nu au marcat, lucru pe care puteau să îl facă. În rest, , chiar dacă nu au reușit să înscrie.

“Faptul că nu am dat gol. Altfel, nu pot fi acuzați jucătorii că nu s-au dăruit, că nu au alegat, că nu au vrut, că nu au încercat. Problema a fost sângele rece din fața porții și luciditatea pe care trebuie să o ai în momentul când ai o ocazie de gol. Asta a fost problema aseară. Au avut 3, 4, 5, faze, dacă înscriau terminau problema”, a declarat Mihai Stoichiță.

“Dacă mai jucam 3 ore, nu le dădeam gol”

Horia Ivanovici susține că senzația de după remiza cu Belarus a fost aceea că oricât ar fi durat meciul, România nu putea să înscrie. În conversația cu gazda emisiunii, FANATIK SUPERLIGA, Mihai Stoichiță confirmă senzația. Însă, directorul tehnic de la FRF a mizat pe lucrurile pozitive pe care “tricolorii” au reușit să le facă la Budapesta.

“Asta a fost senzația pe care a dat-o momentul în care ne apropiam de poarta adversă. Asta este. Execuții tehnice care nu au fost cele mai reușite în momentul finalizării. Aste e, nu ai ce face. În rest, un joc în care ai încercat să construiești, să prinzi minge de pe o parte pe alta, să schimbi direcția de joc, să accelerezi în anumite momente în benzi. Am adus mingea acolo, în careu, dar în careu a fost problema”, a spus directorul tehnic de la FRF.

Analiza lui Denis Drăguș după egalul de la Budapesta

În finalul analizei făcute de Mihai Stoichiță, acesta a vorbit și despre Denis Drăguș. La FANATIK SUPERLIGA, directorul tehnic de la FRF susține că fotbalistul de la Gaziantep este o soluție pentru naționala lui Edi Iordănescu. Totodată, Stoichiță este de părere că Drăguș și-a făcut treaba în remiza cu Belarus.

“Nu fac aprecieri, dar a fost un jucător care și-a făcut treaba. Pentru mine Drăguș nu e o surpriză pentru că, întâmplător, am asistat la debutul lui în Serbia, la 2-2. La o vârstă fragedă a jucat foarte bine, dar și aseară a jucat bine.

Are calități. Driblează bine, are viteză, are forță. Dacă joacă, înseamnă că e o soluție. Mi-a plăcut, bineînțeles. Nu pot să îl acuz de nimic. Și-a făcut treaba, doar că nu a dat gol. Nu a avut el ocazii de gol.

A intrat de câteva ori în centru a evitat să tragă la poartă sau nu a avut cea mai bună poziție. Postul lui e în bandă, acolo a avut mai multe acțiuni reușite decât în centru”, a mai spus Mihai Stoichiță.

Analiza lui Mihai Stoichiță după Belarus - România 0-0