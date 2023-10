“Au început criticile? Așa e la noi!” Mihai Stoichiță, reacție furibundă după Belarus – România 0-0

. La finalul partidei, Mihai Stoichiță a avut o reacție furibundă. Elevii lui Edi Iordănescu se pregătesc pentru următorul meci, cel cu Andorra. Duelul va avea loc la București, pe Arena Națională, duminică, de la ora 21:45.

Mihai Stoichiță, reacție furibundă după Belarus – România 0-0

Mihai Stoichiță a oferit o reacție furibundă după Belarus – România, scor 0-0. Directorul tehnic de la FRF a dat o declarație dură, în urma reacției pe care a avut-o presa. Stoichiță a fost pozitiv în urma rezultatului cu Belarus și mizează pe meciul cu Andorra, unde “tricolorii” trebuie să ia cele 3 puncte pentru a mai avea o șansă la calificare.

ADVERTISEMENT

“Ce, e un rezultat care ne scoate din cursa pentru calificare? Mie mi se pare că ai noștri au făcut un meci bun, au dominat de la cap la coadă partida. Ei au avut vreo două contraatacuri periculoase, era și normal să fie așa.

Din păcate, nu am reușit la finalizare. Dacă aduci mingea în fața porții de atâtea ori, dar n-o băgăm în poartă. E clar că ne-a lipsit luciditatea la finalizare. Am pierdut două puncte? Cum vreți voi să spuneți, dar eu zic că am câștigat un punct.

ADVERTISEMENT

Au început criticile? Așa e la noi! Așteptăm meciul cu Andorra și vorbim atunci. Mai avem de jucat un meci și n-aș vrea să distrugem psihologic jucătorii. E foarte important să câștigăm acel meci, apoi vom vedea ce va fi.

Toți jucătorii mi-au plăcut, am văzut suferința lor din teren și dorința de a câștiga. Că n-au putut, asta e altceva. Dar au făcut un sacrificiu extraordinar. Au dat tot ce au putut și aș vrea să-i felicit”, a spus Mihai Stoichiță, la finalul meciului.

ADVERTISEMENT

Nicolae Stanciu: “Acolo am pierdut meciul”

la finalul confruntării, spunând că dacă ar fi marcat la ocazia uriaşă ratată în prima parte, altfel ar fi stat lucrurile: “Este greu de digerat. Fără dubii, meritam să câştigăm. Am făcut totul, dar ne-a lipsit golul. Îmi asum ratarea din prima repriză, din primele minute. Acolo am pierdut meciul pentru că nu am reuşit să marchez la acea fază.

Nu este de vină starea gazonului, nu am lovit mingea cum trebuie. Dacă marcam, altfel era meciul. Îmi asum responsabilitatea şi îmi doresc să fim conştienţi că depinde de noi calificarea în continuare. Nu am avut norocul să batem în ultimul minut, cum am făcut Israelul. Dacă vrem să ne calificăm, trebuie să batem şi Israelul. A fost destul de greu să reuşim să trecem de ei.

ADVERTISEMENT

Aveau talie destul de înaltă. A fost destul de greu, nu am reuşit să îi deschidem astăzi. Aşa ni s-a întâmplat mereu. A trebuit să muncim pentru tot ce am obţinut. La fel vom face şi acum. Acum este cel mai important să luăm trei puncte cu Andorra. Probabil şi dacă am fi câştigat azi, jucam decisiv în Israel. Sper să câştigăm şi acolo. Vom face totul”.