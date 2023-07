Anamaria Prodan, actriță într-un film care va fi difuzat de Netflix: “Veți râde pe săturate”

Anamaria Prodan este actriță într-un film de comedie, care se va difuza pe Netflix. Producția este regizată de Iura Luncașu, iar impresara va fi protagonistă, alături de un alt actor celebru.

Anamaria Prodan, actriță într-un film care va fi difuzat de Netflix. Ce rol va avea impresara

Impresara va marca debutul în lumea cinematografiei și va fi protagonistă într-un film regizat de Iura Luncașu. Noul film se numește “Complotul bonelor”, iar alături de Anamaria Prodan va juca și Cristi Iacob.

ADVERTISEMENT

Filmările pentru noua producție au început weekend-ul trecut, la Cluj, dar se va filma și în afara țării. Anamaria Prodan este foarte încântată de de faptul că celebrul regizor a avut încredere în ea.

Anamaria Prodan a oferit câteva detalii despre rolul său și spune că se regăsește în personajul pe care îl va interpreta în această comedie romantică.

ADVERTISEMENT

“Sunt fericită. Iura Luncașu a avut încredere oarbă în mine. În ziua în care m-a sunat am știut că vom face o echipă minunată împreuna. Am rolul principal in comedia ‘Complotul bonelor’.

Filmările se desfășoară la Cluj și în străinătate. Este o comedie romantică despre viața unei femei puternice, care a construit un imperiu. Cumva dacă vreți părți din viața mea. De aceea spun că mă regăsesc perfect și mă simt minunat în rolul meu.

ADVERTISEMENT

Este un film în care mă regăsesc perfect și când joc rolul acesta practic retrăiesc momente din viața mea!”, a declarat Anamaria Prodan în cadrul unui interviu pentru .

Iura Luncașu este cunoscut pentru telenovelele pe care le-a regizat de-a lungul timpului. Printre acestea se numără “Numai iubirea”, “Inimă de țigan” și “Pariu cu viața”.

Anamaria Prodan, încântată de noul proiect

atunci când va fi lansat, iar producătorii consideră că va fi un adevărat succes. Impresara a fost primită cu brațele deschise în echipă și spune că toată lumea îi este alături.

ADVERTISEMENT

În plus, Anamaria Prodan și-a îndeplinit un vis pe care îl are de foarte mult timp, și anume acela de a fi actriță. Vedeta este convinsă că publicul va fi foarte încântat de film.

“Sunt fericită căci acesta a fost un vis al meu din copilărie, de care nu am avut timp până acum, căci mereu m-am concentrat pe carierele altora.

Acum a venit timpul meu să trăiesc pentru mine. În curând, veți râde pe săturate în comedia romantică ‘Complotul bonelor’!”, a mai spus impresara.

Până acum, Anamaria Prodan a avut alte proiecte în televiziune, însă nu a fost văzută în ipostaza de actriță. La un moment dat, vedeta a avut propriul reality show, alături de Laurențiu Reghecampf.