Anamaria Prodan, apariție de peste 650.000 de euro la pomana Ionelei Prodan. Cât costă ceasul cu care a mers la cimitir

Anamaria Prodan a mers la pomana mamei sale, desfășurată în cimitirul Bellu din București, purtând mai toate bijuteriile de valoare pe care le are. Cu brățări, inele și ceas în valoare cumulată de vreo 650.000 de euro, Anamaria Prodan a recunoscut că suferă enorm după mama sa, a vorbit despre ce s-a petrecut în cei patru ani de la dispariția regretatei artiste, și nu a ascuns, în exclusivitate pentru FANATIK, că sunt momente în care se gândește la împăcarea cu Laurențiu Reghecampf, bărbatul de care divorțează după un scandal uriaș.

Anamaria Prodan și-a etalat bijuteriile la pomana mamei sale, Ionela Prodan

Anamaria Prodan a ajuns singură la pomana de patru ani a mamei sale, Ionela Prodan. ”Bebe e la școală, Sarah și Rebe s-au întors în SUA”, ne-a pus, în exclusivitate, Anamaria Prodan. Machiată discret, doar cu fond de ten, Anamaria Prodan își ascundea durerea pricinuită de pierderea mamei sale și de amintirile pe care le are în spatele unei perechi de ochelari. Ochelari, evident, de mari fițe, care costă, la prima strigare, câteva mii de euro.

ADVERTISEMENT

Îmbrăcată lejer, cu o pereche de pantaloni de firmă, cu pantofi cu toc cui, o cămașă de fițe și un cojoc de blană, . Iar când spunem accesorii, ne referim la bijuteriile de sute de mii de euro pe care le avea asupra ei.

Anamaria Prodan avea, așa cum deja a obișnuit lumea, brățări la fiecare mână, din gama de lux de la Cartier. Evident, toate cu diamante. La mâna stângă, câteva bijuterii cu diamante, cu o valoare totală de câteva zeci de mii de euro, încadrau ceasul care costă, în jur de 300.000 de euro, marca Richard Mille.

ADVERTISEMENT

Mâna dreaptă a Prodancei avea și ea accesorii de valoare uriașă. Erau puse acolo bijuteriile sale favorite: brățările Cartier, dintre care cea mai ieftină valorează în jur de 20.000 de euro, iar cea mai scumpă, așezată mai aproape de încheietură, costă peste 50.000 de euro. Iar cum brățările Anamariei Prodan de la dreapta sunt vreo zece – la vedere cel puțin – valoarea bijuteriilor purtate pe mână se ridică la un minimum de 250.000 de euro.

La aceeași mână, Anamaria purta și două inele. Da, tot cu diamante, unul în valoare de 15.000 de euro, iar celălalt costând de două ori mai mult.

ADVERTISEMENT

Anamaria Prodan nu ascunde că se gândește uneori la împăcarea cu Laurențiu Reghecampf

Anamaria Prodan a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, că s-a gândit în repetate rânduri la o posibilă împăcare cu Laurențiu Reghecampf. vedeta a dezvăluit care sunt gândurile care o macină acum, în mijlocul divorțului de antrenorul Craiovei.

”L-am iertat pe Laurențiu Reghecampf. Eu am învățat că în viața asta să nu spun niciodată acel niciodată, dacă mă întrebi de împăcare. Dar Bebe, Reghecampf jr., suferă cumplit. Nu știu dacă aș face-o (nu l-ar primi înapoi pe Laurențiu Reghecampf, n. red.).

ADVERTISEMENT

Vorbind ipotetic, nu știu ce ar trebui să facă sau ce ar trebui să zică el ca să îl mai primesc înapoi. E o situație penibilă, el s-a făcut de râs la nivel național și internațional… Eu am crescut doar între bărbați și cred că atunci când îți iei o soție trebuie să fie ca și când te-ai învârti după soare.

ADVERTISEMENT

Nu am nimic cu această fată (Corina Caciuc, n. red), contează doar el, greșeala majoră este a lui, e făcută de Laurențiu Reghecampf. Dacă nu era Corina Caciuc, era alta, erau 10…”, a spus, în exclusivitate pentru FANATIK, Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan, dezvăluiri despre relația Ionelei Prodan cu Reghecampf

Zâmbind tristă, Anamaria Prodan a vorbit despre cum au trecut cei , a încetat din viață. Și, invariabil, printre amintirile pe care le evocă sunt cele legate de mama sa și de felul în care se purta cu Laurențiu Reghecampf.

”Laurențiu Reghecampf a intrat într-o familie minunată, unică, care l-a ajutat enorm în viață. O mamă ca a mea care i-a fost o mamă, Dumnezeu să mă ierte, care poate i-a fost mai mult decât mama lui, care l-a iubit și l-a divinizat.

Ea se certa cu mine pentru el, cumplit chiar, și îi ierta toate greșelile în toți acești ani. Îl sfătuia și îi spunea că dacă se uită în jos va cădea cumplit și că nimeni nu îl va mai ridica.

Îmi spunea, la un moment dat, să am mare grijă de el pentru că, în general, sunt lucruri care vin din trecut. Și am avut mare grijă să nu se uite la trecut, să nu bea, să nu aibă legătura cu lumea asta, de pești, cu prostituție. Dar asta este un lucru pe care nu am reușit să îl fac. Cine știe, poate într-o altă viață, un alt Reghecampf, voi reuși să îl ajut, să îl țin mult mai aproape”, a spus, aproape plângând, Anamaria Prodan.

Ce vrea să facă Anamaria Prodan în memoria mamei sale

La pomana de patru ani a Ionelei Prodan, Anamaria a mărturisit că vrea să îi îndeplinească toate dorințele mamei sale, lucruri pe care aceasta nu a apucat să le facă în vremea în care mai trăia.

”Am îndeplinit multe dintre dorințele ei. Carte, și a mea și a ei, parfumul acum, și ea a avut, dar pe vremea aceea nu a prins. Încă nu am făcut lansarea oficială a parfumului, este ceva high class, pentru că întotdeauna am făcut totul perfect. Nu știu câte cărți sunt de calitatea cărții mele, nu știu câte parfumuri sunt de calitatea a ceea ce am scos. Sticla este o operă de artă, este încrustrată în ceramică.

Mai am de făcut vinul, pentru că ea și-a dorit foarte mult acest lucru. Ea bea vin sec, roșu… Voi face un Merlot, dar voi face și unul alb și unul dulce cu numele ei, mie așa îmi plac vinurile, dulci. Voi deschide un restaurant, unul regal, boieresc, cum voia ea”, ne-a dezvăluit, în exclusivitate, Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan, pomană la o casă de copii

După ce a făcut pomenirea, așa cum sunt obiceiurile creștinești, la cimitirul Bellu, la mormântul Ionelei Prodan, Anamaria a decis să ajute câțiva copii rămași fără părinți. ”Voi merge la o casă de copii. Inițial voiam să merg la un cămin de bătrâni pentru pomană. Dar am stat și m-am gândit că bătrânii poate mai primesc ajutor de la rudele lor.

La copii însă este situația mai grea. Ei nu au pe nimeni. Așa că voi duce acolo pachete. Pe lângă ceea ce am pus în pachetele de pomană am cumpărat și jocuri pentru ei. Seturi de badmington, dar și alte jocuri care să îi bucure, să aibă activitate. Ei au nevoie de fiecare ajutor posibil, iar eu voi face regulat acest lucru.

Merg la un cămin de copii din Domnești, acolo am aflat că sunt băieței și fetițe de toate vârstele care au nevoie de ajutor. Asta vreau să fac în memoria mamei, să ajut copii, așa cum a ajutat și ea, toată viața, când a putut”, spune, în exclusivitate pentru FANATIK, Anamaria Prodan.