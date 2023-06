Anamaria Prodan, dezvăluire dureroasă: “A stat până târziu la spital”

Anamaria Prodan a făcut o dezvăluire dureroasă despre moartea mamei sale. Vedeta a povestit cine i-a fost alături în acele clipe, de fapt!

Cine a stat cu Anamaria Prodan când mama ei era în spital. Dezvăluiri ale vedetei

Anamaria Prodan a povestit că o prietenă a fost cea care a stat alături de ea când Ionela Prodan era în spital. În noaptea în care Gabriela, prietena ei, a stat la spital până târziu.

Apoi, vedeta i-a dat mesaj prietenei sale să se întoarcă după ce mama sa deja murise. Gabriela a fost cea care s-a ocupat de tot pentru înmormântarea Ionelei Prodan.

Anamaria Prodan spunea că a simțit o durere cumplită în acele momente. Abia apoi a realizat că prietena ei se ocupase de tot ce ținea de funeralii.

„În noaptea aceea, Gabi a stat până târziu la spital și după ce a plecat i-am dat mesaj să se întoarcă. Noi am stat împreună și am știut și am stat liniștite pentru că Gabi era acolo și se va ocupa ea de tot, eu în momentele acelea neștiind de nimic.

Am fost cumva anesteziată și am trăit niște sentimente cumplite. Cred că orice om, își pierde mama, are așa niște sentimente cumplite”, a povestit Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan are acum afacere cu prietena ei

Anamaria Prodan și Gabriela au acum o . Cele două prietene se ocupă de tot ce înseamnă înmormântări și chiar au fost o investiție de lux.

Cele două afaceriste au cumpărat un dric de lux. Acesta costă 100.000 de euro, a povestit aceasta la Online Story by Cornelia Ionescu, la WOWnews! Anamaria Prodan declara că aceea este mașina cu care sunt îngropați președinții, iar acum este disponibilă și la noi în țară.

“Am dormit în dric două ore. Am condus foarte mult și ne doream să ajungem mai repede acasă și n-am găsit hotel și am zis la ora aia să dormim două ore.

Înainte, aveam senzația că dacă dorm lângă un sicriu iese cineva și mă prinde, acum, noroc că mașina are două locuri în față și două în spate, nu e un dric normal”, a mai povestit vedeta.