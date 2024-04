Anamaria Prodan – Gigi Becali, împăcare uluitoare! „Îi mulțumesc!” Avem toate detaliile: „Ne-am luat în brațe! Am simțit că vine Paștele”

Anamaria Prodan (51 de ani) s-a împăcat cu Gigi Becali (65 de ani) după trei ani în care cei doi s-au certat și nu și-au mai vorbit. Scandalul dintre cei doi oameni de afaceri a fost declanșat de transferul lui Dennis Man la Parma.

Anamaria Prodan s-a împăcat cu Gigi Becali. Întâlnire de gradul zero la Marriot: „Ce faci, patroane?”

În toamna anului trecut, Fosta soție a lui Laurențiu Reghecampf a îngropat însă securea războiului cu Gigi Becali, fostul patron al lui Man și vărul lui Giovanni și Victor Becali.

ADVERTISEMENT

„Da, m-am împăcat cu Gigi. După perioada peste care am trecut cu bine din viața mea, m-am vindecat și am putut să revin mai puternică, cu ajutorul lui Dumnezeu.

Știți că eu am spus mereu că partea asta a mea, de la ateu convins, cum era Anamaria Prodan pe vremuri, la Anamaria Prodan, omul care lasă capul în jos în fața lui Dumnezeu, meritul cel mai mare l-a avut Gigi.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Gigi Becali te-a adus pe calea credinței?) Da, da. Eu am spus asta și i-am mulțumit întotdeauna, numai că mândria mea, de care mă chinuesc să scap, mă mai face să mai am puseuri din astea și să mă lupt cu oamenii care îmi sunt dragi cumva. Războaiele pe care le-am deschis n-au fost niciodată ale mele. Niciunul n-a fost al meu.

Băiatul meu visa că mă împac cu Gigi Becali și îmi spunea în fiecare zi ‘Mamă, de ce nu te împaci cu Gigi Becali? Că nu te-ai certat cu el din cauza ta. Te-ai certat știm din cauza știm noi cui’.

ADVERTISEMENT

Și i-am zis ‘Mamă, e ok, n-am de ce să mă împac cu nimeni. E vorba de mândrie, ne-am jignit prea mult și unul și celălalt. Și nu am de ce să mă împac cu nimeni că eu n-am nevoie de nimeni în viața mea. Nu mi-a dat nimeni nimic și nici nu o să îmi dea nimeni. Plus că avem proces și alte lucruri peste care probabil niciunul dintre noi nu va putea trece’.

În același timp în care băiatul meu visa chestia asta că mă împac cu Gigi, părintele Teofil de pe Athos mă suna și îmi spunea ‘Nu fi căpoasă că te vei împăca cu Gigi mai repede decât de gândești’. Eu, la fel, ‘Nu mă voi împăca, nu se poate’. Dar în sufletul meu, nu sunt un om rău, nu port dușmănie. Eu sunt un om care explodează, când cineva îmi face rău.

ADVERTISEMENT

Într-una din zile, alaltăieri, au venit prietenele mele de la Iași și au tras de mine să mergem la un hotel să ne luăm pantofi și să verificăm un ceas. Atât de mult s-au rugat de mine, două zile, zi și noapte. Eu am zis ‘Nu, nu, nu’. În aceeași perioadă, Gigi avea nevoie să se oprească să ia ceva din același centru comercial al hotelului și nu știa dacă să vină sau nu. Pentru că era departe hotelul de casa lui.

Habar nu am de ce am mers acolo. Că nu era obligatoriu să merg eu acolo. Probabil nici Gigi nu trebuia să meargă acolo. Cert este că înainte cu trei zile am visat-o pe mama și aveam o discuție aprigă în care mama îl apăra pe Gigi Becali, iar eu eram uluită. ‘Cum îl aperi pe Gigi Becali când uite ce mi-a făcut’”.

„Mamă, te implor, împăca-te cu Gigi”

„Și chiar vorbeam cu Bebe și râdeam. Și el îmi spunea spunea ‘Mamă, te implor, împăca-te cu Gigi. Că tu n-ai treabă cu nimeni pe pământul ăsta. Tu ai fost prietenă cu Gigi și mie îmi place de Gigi Becali’. Și în ziua respectivă m-am dus târâtă de prietenele mele la hotelul respectiv, la Marriot, am stat la o cafea până ele au colindat prin magazine. Deci în secunda aia m-am gândit că acolo Gigi Becali a avut pe vremuri birourile. Nu știu de ce mi-a venit gândul ăsta.

În schimb, când am ridicat ochii din ceașca de cafea, în fața mea era Gigi Becali. Eu mă așezasem și el intrase. Eram unul lângă altul practic. Și era așa o ușurare. Era singurul om cu care eu n-am reușit să mă împac în momentul când am făcut pace cu mine și cu tot ce s-a întâmplat în viața mea

A fost ceva wow. Ce faci patroane? Exact ca pe vremuri. Ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Cum vorbeam noi. Au fost niște glume de genul ăsta. Eu nu mă bat cu femeile. Glumele noastre. Ne-am luat în brațe. Eu mi-am cerut scuze pentru că am vorbit cum am vorbit. Într-un fel a avut dreptate. O femeie nu are de de ce să aibă luptele astea cu vreun bărbat.

Și probabil fiind singură în hățișul ăsta de bărbați din fotbal era normal să mă apăr. Că n-aveam vreun bărbat în spate care să mă apere sau cineva să poată țină piept oamenilor din fotbal în afară de mine. Așa că trebuia să le țin piept eu.

Înainte cu două săptămâni de întâlnirea asta copilul meu visa și a și vorbit cu Bebe la telefon. Nu îi venea să creadă. I-am zis ‘Patroane, dacă îți spun cât s-a rugat copilul meu să mă împac cu tine…’ Pentru că Bebe are o relație aparte cu Gigi Becali. Dacă noi eram non stop acolo, copilul a crescut la el în Palat”, a declarat Anamaria Prodan, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, show care e live pe FANATIK.RO, luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

DEZVALUIRE SOC | Cum A TRANSFORMAT-O Gigi Becali pe Anamaria Prodan