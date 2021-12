Ce spune Anamaria Prodan despre bolidul de 500.000 de euro. Imagini senzaționale cu impresara în Lamborghini Aventador, pe străzile din Dubai

Anamaria Prodan s-a filmat de curând la volanul unei mașini care ar putea provoca invidia oricărui milionar din lume: Lamborghini Aventador 63 Edition. Bolidul, care costă ”doar” 500.000 de euro, este un model limitat, existând doar 63 de asemenea mașini în întreaga lume, iar acum unul este condus de Anamaria Prodan.

Ce spune Anamaria Prodan despre mașina de jumătate de milion de euro

Anamaria Prodan s-a filmat, de curând, în fața unuia dintre hotelurile de lux din Dubai, în timp ce urcă la volanul mașinii care costă în jur de 500.000 de euro. Zâmbitoare și relaxată, Prodanca a urcat la volanul mașinii care, deja, torcea așa cum poate să facă doar un bolid care are peste 750 de cai putere, și s-a declarat încântată de noua achiziție.

”Vă iubesc! Aceasta este aleasa”, a spus Anamaria Prodan, în engleză, în filmarea pe care a postat-o pe contul ei de socializare, impresara fiind, de altfel, o împătimită a mașinilor puternice și scumpe.

”Nu vreau să mai comentez, o perioadă, nimic, vreau să stau liniștită. Mașina e a mea”, a explicat, de la plajă, Anamaria Prodan pentru FANATIK, după ce a plătit deja pentru bolidul care valorează mai mult decât mulți dintre jucătorii de fotbal din prima ligă românească.

E adevărat, de curând, Anamaria Prodan a împlinit 49 de ani și sugerează că este foarte posibil să fi decis să își facă un asemenea cadou scump, unul care să marcheze momentul și, totodată, intrarea ei în topul celor mai bogați români.

Anamaria Prodan, pasionată de mașini puternice și lucruri scumpe

Anamaria Prodan nu a ascuns niciodată că este pasionată de mașini puternice și scumpe. Impresara și-a cumpărat, acum câteva luni, un alt Lamborghini, un Huracan Evo în valoare de 300.000 de euro. Mai mult, în Dubai, Anamaria Prodan se plimbă adeseori cu un Rolls-Royce de lux, decapotabil, cotat și el la peste 300.000 de euro.

Pasiunea ei pentru lux a fost dezvăluită, în exclusivitate pentru FANATIK, în momentul în care și-a prezentat o parte dintre bijuteriile pe care le poartă, zi de zi, asupra ei, bijuterii care acoperă din plin prețul bolidului cu care s-a filmat zilele trecute.

Astfel, Anamaria Prodan poartă bijuterii în valoare de aproape un milion de euro, brățările, inelele și ceasurile cu diamante fiind nelipsite de la mâinile impresarei. ”Îmi plac ceasurile, am o adevărată colecție. Am 12 ceasuri. Am o colecție Cartier și o colecție Rolex”, spunea, pentru FANATIK, Anamaria Prodan, colecția vedetei depășind, lejer, două milioane de euro.

Anamaria Prodan, partaj cu scandal pe avere

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au stabilită ca primă dată în procesul de divorț dintre ei ziua de 7 februarie 2022. Până atunci însă,

”Domnul Reghecampf trebuie să înțeleagă că a venit vremea să dea socoteală în față familiei, a poliției, a parchetului, etc. pentru că Anamaria Prodan, avocat la bază, alături de cei mai sclipitori avocați din țară, a decis să deschidă procedura de partaj”, a anunțat Anamaria Prodan.

De altfel, în exclusivitate pentru FANATIK, averea pe care o afișează ea fiind moștenită de la mama sa, regretata Ionela Prodan, iar apoi reinvestită în afaceri derulate în nume propriu.

Anamaria Prodan, avere uriașă din afaceri imobiliare, fotbal și alte investiții

”Toată averea este a mea, totul! Totul este primit de la mama mea! Iar aici sunt niște lucruri care sunt dureroase, niște lucruri în care nu vreau să intru prea mult. Dar nu există nimic din ceea ce se spune. Laurențiu Reghecampf cu Anamaria Prodan au de împărțit o casă în America, una singură!, și una în Snagov”, explica Anamaria Prodan pentru FANATIK.

Iar când vine vorba de averea ei, estimată la o sumă cuprinsă între 40 și 60 de milioane de euro, .

”Cam 30% din avere este investită și provine din fotbal, din ceea ce am făcut eu în fotbal. Restul de 20 de procente se învârtește în domenii precum televiziunea, am investit o sumă considerabilă la Realitatea, dar și în cryptomodede.

Să nu uităm de afacerea cu modă, cea de care se ocupă fiica mea, e fix în domeniul ei, se și pricepe, a lucrat ca model și are studii în domeniul economic”, ne-a mai spus Anamaria Prodan, în exclusivitate.