Anamaria Prodan dezvăluie cum a ajuns în Top Capital 2021 cu o avere de 40-60 de milioane de euro! ”Am afaceri în mai multe domenii”

FANATIK a vorbit cu Anamaria Prodan pentru a afla de unde provin, în fapt, sumele care au băgat-o, pentru prima oară, în topul revistei de profil, averea ei fiind, fără discuție, una considerabilă, estimată la 40-60 de milioane de euro.

Anamaria Prodan, investiții diversificate în valoare de milioane de euro

Anamaria Prodan a detaliat, în mare, cam cum este investită averea cu care a reușit să intre în pentru anul 2021, dezvăluind totodată că suma prezentată de revistă – undeva în jurul a 40-60 de milioane de euro – este destul de exactă.

”141? Ahhh. Sunt locul 141 după ce mi-a fost sustrasă o mare parte din avere. Dar o să recuperez și o să fiu în top 50”, a spus, mai mult râzând, Anamaria Prodan, făcând aluzie la plângerile penale pe care le-a depus, de curând.

Apoi, după ce s-a ”răcorit” pe subiectul Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan a dezvăluit că afacerile despre care vorbește sunt extrem de diversificate. ”Am afaceri mai multe domenii, am în imobiliare, în domeniul sportiv, în fashion, în televiziune și am investit și în cryptomonede”, explică, pentru FANATIK, Anamaria Prodan.

Imobiliarele, cea mai importantă parte a averii Prodancei

Anamaria Prodan nu s-a ferit, de-a lungul timpului, să recunoască că o bună parte a averii sale este moștenită de la regretata Ionela Prodan, mama impresarei, o cunoscută cântăreață de muzică populară. Iar averea cu pricina pare să fi fost mai mult în domeniul imobiliar.

”Toată lumea știe că fac bani din fotbal, dar fotbalul este o chestie de hobby, e un hobby foarte mare la mine. Dar eu nu stau în banii din fotbal. Am imobiliare, am crypto…”, spunea Anamaria Prodan.

Iar când vine vorba de imobiliare, impresara pare să o ducă chiar bine. ”Imobiliarele reprezintă cam 50% din averea mea”, ne-a spus Anamaria Prodan, un calcul simplu, luând în considerare estimarea averii vedetei fiind că deține în acest domeniu minimum 20 de milioane de euro.

Dar, pe lângă aceste afaceri, Anamaria Prodan a explicat, procentual, și restul investițiilor sale. ”Cam 30% din avere este investită și provine din fotbal, din ceea ce am făcut eu în fotbal. Restul de 20 de procente se învârtește în domenii precum televiziunea, a .

Să nu uităm de afacerea cu modă, cea de care se ocupă fiica mea, e fix în domeniul ei, se și pricepe, a lucrat ca model și are studii în domeniul economic”, ne-a mai spus Anamaria Prodan, în exclusivitate.

Anamaria Prodan poartă bijuterii de peste un milion de euro

Anamaria Prodan a intrat în topul Capital 2021 cu afacerile sale. Iar succesul pe care îl are în afaceri pare să se reflecte și în

Astfel, Prodanca poartă bijuterii în valoare de minimum 340.000 de euro la mâna dreaptă – doar în brățări cu diamante -, la care se adaugă inele de vreo 40.000 de euro. La mâna stângă, Anamaria Prodan se laudă cu bijuterii în valoare de vreo 700.000 de euro, demne de enumerat fiind ceasurile de lux pe care le colecționează și brățări de aur cu diamante, fiecare dintre acestea valorând cam cât o garsonieră.

”Îmi plac ceasurile, am o adevărată colecție. Am 12 ceasuri. Am o colecție Cartier și o colecție Rolex”, ne-a dezvăluit Anamaria Prodan, colecția impresarei depășind, lejer, două milioane de euro.

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf sunt în proces de divorț

După ce, la jumătatea ac estui an, a fost anunțat , de curând a fost stabilită și data înfățișării în fața magistraților în procesul celor doi.

Iar după ce a aflat că va divorța pe data de 7 februarie 2022, , precum și că a depus o serie de plângeri penale.