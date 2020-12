Anamaria Prodan, noi informații despre starea ei de sănătate: ”Am avut o formă severă COVID-19”

Anamaria Prodan a oferit noi informații despre starea ei de sănătate, după ce în urmă cu o săptămână s-a infectat cu noul tip de coronavirus. Celebra impresară a avut o formă severă a bolii, însă lucrurile evoluează spre bine.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Renumitul agent de jucători se simte foarte bine în momentul de față, în ciuda faptului că a trecut prin momente cumplite. Vedeta a avut dureri foarte mari de oase și abia acum își recapătă vocea, precizând totodată că a scăpat de temutul virus din China.

Soția antrenorului Laurențiu Reghecampf a învins boala, mărturisind că tratamentul prescris de medicii lui Gigi Becali a făcut minuni. Anamaria Prodan s-a izolat acasă și a făcut perfuzii cu vitamine, lucru care a ajutat-o enorm să se pună pe picioare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Anamaria Prodan a învins virusul din China. Prin ce a trecut vedeta

Impresara a trecut cu bine peste boală, starea ei de sănătate îmbunătățindu-se considerabil. Anamaria Prodan a mai precizat că nu a mers la spital și nici nu a chemat Ambulanța, ci s-a tratat la domiciliu. În prezent, și-a făcut un set de analize care atestă că nu mai are boala.

„Am trecut și hopul acesta. Am făcut perfuzii cu vitamine acasă. Am urmat tratamentul pe care l-au prescris medicii lui Gigi Becali. Încă tușesc, dar am depășit momentul. Au fost momente ciudate. Nu am fost la spital și nu am chemat salvarea. Nu m-am simțit bine.

ADVERTISEMENT

Au fost momente cumplite. M-au durut oasele, am avut o formă mai severă față de alți prieteni. Am stat acasă, încep să îmi recapăt și vocea, am scăpat. Am făcut analize, nu am absolut nimic”, a declarat vedeta la România TV, informează gandul.ro.

Anamaria Prodan s-a temut la un moment dat, mai ales că boala s-a înrăutățit după primele zile. Celebra impresară se gândea cu groază că s-ar putea să nu mai poată respira, așa cum s-a întâmplat în multe dintre cazurile pacienților cu forme severe.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Frumoasa blondină este convinsă că oamenii nu au cum să controleze virusul din China și în cele din urmă toți vor trece prin boală. Vedeta spune că nimeni nu ar trebui să se teamă de COVID-19, asta în condițiile în care nu au și alte probleme de sănătate.

„Oricât te păzești nu ai cum să controlezi. Cine nu crede în acest virus nu știe despre ce vorbește. Trebuie cumva să ne păzim. Cred că absolut tot mapamondul va avea acest virus, dar mă gândesc că dacă nu avem probleme de sănătate foarte mari nu ar trebui să îți fie teamă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mi-a fost teamă mai ales când auzeam din toate părțile că într-o fracțiune de secundă totul se poate agrava și că nu poți să respiri”, a completat Anamaria Prodan, mai arată sursa menționată anterior.