Anamaria Prodan, reacție furibundă după dezvăluirile lui Reghecampf în emisiune la Denise Rifai: ”Îl dau în judecată de vorbește singur”

Laurențiu Reghecampf, invitat la emisiunea 40 de Întrebări cu Denis Rifai, de la Kanal D, a dat câteva răspunsuri la chestiuni controversate în ceea ce privește relația pe care a avut-o cu Anamaria Prodan. Și, conform imaginilor difuzate deja de Kanal D, Reghe pare să sugereze că actuala lui soție ar fi greșit prima în relația lor.

Anamaria Prodan, reacție dură după dezvăluirile lui Laurențiu Reghecampf de la Denise Rifai

”Cine ar fi fost Laurențiu Reghecampf fără Anamaria Prodan?”, întreabă : ”Eu nu mi-am dorit niciodată ceea ce și-a dorit Anamaria”.

ADVERTISEMENT

Contactată de FANATIK pe seama imaginilor din emisiunea prezentată de Denise Rifai, Anamaria Prodan a avut o reacție dură la răspunsurile date de Laurențiu Reghecampf. Și, ironică, impresara nu l-a iertat pe Reghe pentru situația dintre ei din acest moment, cei doi aflând-se într-un dificil proces de divorț.

”Ce își dorea el? Păi habar nu are ce-și dorea, cred (râde, n red.). Eu mi-ai dorit să fie numărul 1. L-am făcut. Azi, când nu mai are busolă, căci eu și copiii am fost busola lui, își dorește copii cu oricine… Cu noi era ordine și disciplină, la noi nu exista copii în afara căsătoriei.

ADVERTISEMENT

Pentru noi, lumea pe care presa a zugrăvit-o și în care Reghe trăiește azi nu există. Nu mă interesează să vadă copiii mei așa ceva”, ne-a spus, în exclusivitate, Anamaria Prodan după ce a vizionat imaginile cu antrenorul Craiovei din emisiunea lui Denise Rifai.

Anamaria Prodan, revoltată după ce Reghe a sugerat că a greșit în relația cu el

Cum Laurențiu Reghecampf, în imaginile promovate de Kanal D, pare să susțină că nu ar fi divorțat dacă nu ar fi existat ”episodul Alexa” și, mai mult, părea încurcat în momentul în care a fost întrebat cine a înșelat primul în relația cu Anamaria Prodan, impresara ne-a spus că este de-a dreptul revoltată.

ADVERTISEMENT

”Să aud eu că zice Reghe așa ceva (că impresara l-ar fi înșelat și ea pe antrenorul Craiovei, n. red.) că-l dau în judecată de vorbește singur până achită!”, spune Anamaria Prodan, pentru FANATIK.

Mai mult, Anamaria Prodan a explicat că Laurențiu Reghecampf nu ar trebui să meargă la emisiuni TV, ci să se ocupe de meseria pe care o are, cea de antrenor. ”Aș vrea să termine și să vorbească despre fotbal, căci altfel va antrena la Avântul Prăbușirea! Știe el de ce!”, a mai spus Anamaria Prodan.

ADVERTISEMENT

Mai mult, spune impresara, ea îl consideră pe Laurențiu Reghecampf o parte a trecutului de care vrea să uite cât mai repede. ”Anamaria Prodan este o locomotivă care trage după ea zeci de vagoane. Când unul e gol îl lasă în urmă. Acela de cele mai multe ori ajunge la casat!”, a mai precizat impresara, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Anamaria Prodan, nerăbdătoare să divorțeze de Reghe

Cum Laurențiu Reghecampf a devenit, în urmă cu câteva zile, tatăl unui băiat alături de actuala lui parteneră de viață, Corina Caciuc, Prodanca face, din nou, un apel la antrenor pentru a termina cât mai repede cu divorțul lor.

”Eu și copiii facem un ultim apel să treacă la notar, urgent, să semneze divorțul. Se anunța vremuri grele, iar eu cum sunt obișnuită cu războiul și mai ales să câștig…”, a mai spus , la divorț.

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf se războiesc, public, din vara anului trecut după ce, în exclusivitate, FANATIK a dezvăluit că cei doi divorțează. Antrenorul Craiovei are, deja, o altă parteneră de viață, pe Corina Caciuc, cu care are un al treilea fiu, pe Liam, născut în urmă cu câteva zile de femeia cu care a înlocuit-o pe Anamaria Prodan.