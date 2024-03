Anca Serea, părăsită de Adi Sînă în timp ce ea și copiii erau bolnavi și zăceau la pat

Anca Serea a avut mult de furcă primăvara aceasta, când patru dintre cei șase copii s-au îmbolnăvit grav. După multe nopți nedormite și stres, a picat și ea, fiind nevoită să stea cinci zile la perfuzii. Ce făcea, de fapt, Adi Sînă în tot acest timp?

Anca Serea, singură împotriva bolii. Cum s-a descurcat cu patru copii cu rujeolă fără ajutorul lui Adi Sînă

Pentru Anca Serea, începutul de primăvară a fost unul foarte dificil. , astfel că a fost nevoită să se împartă , medicamente și activitate profesională.

În emisiunea lui Cătălin Măruță, vedeta a povestit prin ce a trecut și ce diagnostice au primit micuții săi. Este vorba despre rujeolă, virus pe care l-au luat de la școală, pneumonie și gripă.

„A fost o primăvară mai atipică, ca să nu-i spun chiar complicată. La Ava în clasă a fost un caz de rujeolă, înainte de vacanță. Ne așteptam să se înmulțească. Ava a fost prima care s-a îmbolnăvit.

Vărsatul de vânt cred că este mai periculos. Apoi, Moise a făcut ambele tulpini de gripă. Ultimii s-a îmbolnăvit Moise și cu Leah. Leah a avut cea mai gravă formă.

Toți au avut și rujeolă și pneumonie și gripă. Cu Leah a trebuit să ne și internăm. La ea s-a manifestat atipic. Nu a făcut febră. Dar respira atipic”, a povestit Anca Serea la Pro TV.

Am stat cinci zile la perfuzii

Dar în timp ce fugea dintr-o cameră în alta, pentru a verifica ce temperatură au copii, pentru a le da tratamentul și pentru a se asigura că picii mănâncă, totuși, ceva, Anca Searea a fost și ea răpusă de boală.

Vedeta a avut o formă gravă de gripă, fiind nevoită să stea la perfuzii timp de cinci zile. În tot acest timp, însă nu a avut parte de prea mult ajutor din partea soțului său. Căci, Adi Sînă a fost mai mult plecat în străinătate, la concerte, iar atunci când era acasă, se proteja pentru a nu contacta vreun virus.

„Am avut o gripă, am stat cinci zile pe perfuzii. A fost mai rau decât la Covid. M-am tot testat, am crezut că e Covid. I-am ținut 14 zile în casă. Adi s-a închis în mansardă să nu se îmbolnăvească și el. A fost o perioadă foarte, foarte grea.

Cel mai sensibil punct al meu este legat de sănătatea copiilor. Am avut noroc că primele zile au fost mai grave, după și-au revenit. Dar erau apatici, n-au mâncat. Noah a dormit trei zile aproape încontinuu”, a relatat Anca Serea.

Anca Serea recunoaște că a obosit

Anca Serea a aflat că a fost o adevărată epidemie de rujeolă și a recunoscut că i-a fost destul de greu să facă față ultimei luni. Și, cu toate că acum întreaga familie este bine, mama eroină a showbizului a dezvăluit că are nevoie de puțin timp pentru ea, în care să se poată odihni.

„N-am avut încotro, a trebuit să le dăm medicația. Să se facă bine. În primă fază a încercat cu homeopate. Încă de la debutul bolii am mers la o clinică. Am vrut să fiu sigură.

Acum toți sunt bine. Toată lumea e bine. Noi am stat o lună în casă. De la mijlocul lui februarie, până săptămâna trecută. Pentru că erau 14 zile, după se mai îmbolnăvea unul. Ne așteptam.

Vreau să dorm. Chiar mă resimt de la an la an. Ieri chiar am avut o zi super plină. Am avut o conferință în fața multor medici. Aveam emoții. M-am trezit foarte devreme. A trebuit să duc cei trei copii la școală.

Și am simțit că nu sunt ok. Și aseară la 23, am picat. Nu am mai dormit de ani de zile la ora aia. Vârsta. Ne apropiem de 45. La 50 de ani o să fiu bunică sigur. Nu am niciun stres legată de vârstă, doar vreau să a mai multă grijă de mine”, a povestit Anca Serea.

Cât despre soțul său, vedeta știe cum să-l țină pe jar după ce a lăsat-o să ducă greul. Acesta a invitat-o la cină în doi, dar Anca Serea a dezvăluit, în direct, că nu are de gând să se grăbească. „A zis să-l sun. Să ne întâlnim la masă. Nu mă las așa ușor”, a mai spus ea, cu umor.