Anca Stoenescu vrea o medalie la Tokyo cu echipa de baschet: “Am reuşit împotriva tuturor!”. Exclusiv

Episodul 85 al seriei “Olimpicii României” o are în prim plan pe Anca Stoenescu, componentă a naţionalei de baschet 3×3 a României, calificată la JO, şi una dintre cele mai experimentate baschetbaliste din România.

ADVERTISEMENT

se dovedeşte un succes pentru ţara noastră. Echipa feminină a reuşit calificarea între cele 8 naţiuni care vor fi prezente la Jocurile Olimpice. Obiectivul este obţinerea unei medalii, mai ales că “Acvilele” au reuşit rezultate bune în pregătiri.

Anca Stoenescu vrea o medalie la Tokyo cu echipa de baschet! A câştigat 12 titluri naţionale

Anca Stoenescu are 12 titluri naţionale în palmares. Retrasă de la echipa naţională în 2018, baschetbalista alternează evoluţiile din campionat de la CSM Târgovişte cu baschetul 3×3, care i-a îndeplinit visul de a ajunge la JO.

Baschetbalista a acordat un interviu pentru FANATIK în care a vorbit despre naţionala 3×3 a României, obiectivul de la Jocurile Olimpice, perioada de izolare şi posibilitatea de relansare a baschetului feminin în România.

ADVERTISEMENT

“Nu a fost foarte greu să facem trecerea, având în vedere că aşa am început”

Ce înseamnă pentru voi, ca echipă, calificarea la ?

– Este visul oricărui sportiv şi tot ce ne-am propus când am început acest proiect. Când s-a aflat că baschetul 3×3 a devenit sport olimpic ne-am stabilit acest ţel şi ne bucurăm că s-a şi îndeplinit.

Cum a fost trecerea de la baschet 5 la 5 la baschet 3×3? Este un baschet asemănător cu cel care se joacă în parcuri, la un singur coş…

ADVERTISEMENT

– Da, este asemănător cu menţiunea că la acest nivel, vă daţi seama, este mai rapid, mai tacticizat. Nu a fost foarte greu să facem trecerea, având în vedere că aşa am început. Şi antrenamentele 5 la 5 sunt bazate pe 3 la 3. Nu a fost un lucru cu care să nu fim obişnuite.

“Am reuşit împotriva tuturor care nu neapărat că au fost contra noastră, dar nu au crezut”

Perioada de pregătire a fost dificilă. Cum te simţi cu o lună înainte de competiţie?

ADVERTISEMENT

– Deocamdată suntem foarte bine şi rezultatele nu întârzie să apară la turneele la care participăm. Într-adevăr, am avut nişte probleme, dar ne adaptăm. Când plouă intrăm în sală, că nu avem ce face. Trebuie să ne antrenăm.

Multă lume nu avea încredere în acest proiect. Au fost mulţi contestatari pe care i-aţi contrazis. Tu cum vezi situaţia?

ADVERTISEMENT

– Să fiu sinceră, nimeni nu a crezut în acest proiect în afară de cei de la Sport Arena care ne-au împins de la spate şi ne-au făcut să înţelegem importanţa acestui eveniment. Până la urmă, putem spune că ei au inventat acest sport şi ne-au transmis acest microb. Nimeni nu a crezut în şansa noastră, dar atâta timp cât am luptat, rezultatele au venit şi sunt satisfăcătoare pentru noi. Totuşi, am reuşit împotriva tuturor care nu neapărat că au fost contra noastră, dar nu au crezut. Este foarte greu ca un sport de echipă, mai ales baschetul, să ajungă la Jocurile Olimpice.

Înţeleg…

– Uneori le dai dreptate celor care nu au crezut, dar pe de altă parte, noi am dat totul şi am reuşit.

“Este o bucurie pentru noi să vedem că putem şi avem timp să fim din ce în ce mai bune”

Puteţi obţine o medalie la Tokyo? Cu ce aşteptări mergeţi acolo?

– Eu cred că putem. La 3×3 totul este posibil şi totul se poate schimba de la un meci la altul. Nu există o echipă mai bună decât alta. Depinde foarte mult de momentul în care te afli atunci. Noi chiar avem şanse. La toate turneele la care am participat am obţinut rezultate. Acum, în Croaţia am încheiat pe locul doi. Este o bucurie pentru noi să vedem că putem şi avem timp să fim din ce în ce mai bune. Noi în acest moment creştem.

ADVERTISEMENT

“Chiar mi-ar plăcea să întâlnesc cele mai bune echipe”

Cum vezi concurenţa?

– La acest nivel, nu poţi să spui că este o echipă mai bună sau mai slabă. Chiar mi-ar plăcea să întâlnesc cele mai bune echipe. La acest nivel, este foarte puţin probabil să te bucuri că o echipă este mai slabă. Nu există acest lucru.

Perioada de izolare cum a fost pentru voi? Unii sportivi au fost mai afectaţi, pe alţii i-a ajutat…

– Când a început pandemia anul trecut, în primăvară-vară, pentru noi a fost benefic. Am avut sprijinul COSR care ne-a ajutat cu baza sportivă unde am avut toate condiţiile. Mulţi sportivi nu s-au putut antrena, dar noi am avut acest privilegiu, să zic aşa şi am avut tot ce ne doream. Chiar ne-a ajutat. Am avut o perioadă de pregătire pe tot parcursul anului, apoi am început şi campionatul de 5 la 5, unde tot aşa, ne-a ţinut în formă. A fost un sezon atipic, dar ne-am adaptat.

“Mai făceam glume în vestiar, însă eram glume de genul pe care le spui, dar nu prea le crezi”

Te-ai aşteptat să ajungi la Jocurile Olimpice cu sportul pe care îl practici?

– Sincer, da. Mai făceam glume în vestiar, însă eram glume de genul pe care le spui, dar nu prea le crezi. În sinea fiecărui sportiv există această dorinţă. Şi atunci faci orice ca să o poţi îndeplini.

Ce urmează pentru voi după Jocurile Olimpice?

– Să sperăm că cei din Federaţie vor profita de această calificare a noastră şi sper ca oamenii să se întoarcă din nou la baschet. Mi-ar plăcea să fie o relansare a baschetului nu doar de 3 la 3, ci şi de 5 la 5. Ştim foarte bine, baschetul feminin în România este în scădere. Mi-ar plăcea să le arătăm oamenilor că totul este posibil atâta timp cât crezi, cât munceşti.

Lotul României şi regulile de baschet 3×3

Reguli baschet 3×3:

Meciurile se dispută la un coş. Terenul are 15 metri lăţime şi 11 metri lungime;

Durata de joc efectiv este de 10 minute. Dacă o echipă are 21 de puncte înainte de expirarea timpului, meciul se încheie. În caz de egalitate sunt prelungiri şi câştigă echipa care înscrie două puncte.

Se punctează cu 1 sau 2 puncte. Aruncările din semicercul de 6,75 metri sau aruncările libere valorează 1 punct, aruncările de la distanţă au 2 puncte.

Echipa are 3 jucători şi o rezervă. Schimbările se pot face oricând în timpul meciului.

Lotul naţionalei feminine de baschet 3×3 este format din 10 jucătoare: Sonia Ursu, Ashley Walker, Anca Stoenescu, Florina Stanici, Anca Sipos, Gabriela Irimia, Alexandra Uiuiu, Elisabeth Pavel, Gabriela Marginean şi Claudia Cuic. Antrenori sunt Tatiana Gallova şi Alexandru Olteanu.