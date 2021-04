Andi Moisescu, dezvăluiri din culisele Românii au talent. Ce relație are, de fapt, cu Alexandra Dinu

Andi Moisescu a făcut dezvăluiri din culisele emisiunii „Românii au talent” de la Pro TV. Vedeta a scos la iveală care este, de fapt, relația pe care o are cu frumoasa blondină, Alexandra Dinu ajunsă la masa juriului sezonul acesta.

Prezentatorul de la „Apropo TV” a declarat că vedeta fost primită cu brațele deschise de echipa show-ului moderat de Smiley și Pavel Bartoș. De asemenea, și actrița a îmbrățișat încă de la începutul formatul emisiunii, reușind să se acomodeze destul de repede.

Artista s-a integrat de minune în echipa de la „Românii au talent”, deși nu i-a fost deloc ușor să facă naveta în ultima perioadă între România și Italia. Alexandra Dinu locuiește de ani buni în străinătate, alături de fiul ei și al lui Adrian Mutu, Mario.

Andi Moisescu, de la filmările Românii au talent. Cum s-a acomodat Alexandra Dinu

Alexandra Dinu a descoperit foarte repede secretele televiziunii, lucru remarcat și de Andi Moisescu. Totodată, juratul de la Pro TV a ținut să mai adauge că vedeta trăiește fiecare clipă la intensitate maximă alături de concurenții care urcă pe scenă.

„Acomodarea a fost destul de rapidă. Nu suntem nici noi la prima prezență nouă la masa juriului și nici Alexandra pentru prima oară în fața camerelor. În același timp, și ea a venit cu brațele deschise și noi am primit-o la fel.

Practic, doar pandemia ne-a împiedicat să ne apropiem puțin mai mult. Alexandra a descoperit destul de repede secretele. Pentru că nu e chiar atât de dificil.

E suficient să te bucuri de tot ceea ce ți se întâmplă acolo, să trăiești fiecare secundă împreună cu concurenții, iar la final să fii sincer și să spui ce-ai simțit. Și totul vine de la sine”, a mărturisit Andi Moisescu despre noua colegă de la „Românii au talent”, Alexandra Dinu, pentru viva.ro.

Frumoasa blondină a acceptat propunerea de a fi jurat datorită regretatei sale bunici care o întreba mereu când o va vedea într-o ipostază de genul acesta. Actrița i-a îndeplinit dorința, mărturisind la un moment dat că a așteptat clipa perfectă.

Fosta soție a lui Adrian Mutu a știut mereu că va reveni pe micile ecrane, dezvăluind că în ultimii ani a primit mai multe oferte, însă de fiecare dată a simțit că nu este tocmai ce vrea.

„Televiziunea a fost prima mea pasiune, dar când am descoperit filmul, am știut că locul meu era acolo. În ultimii ani, am primit numeroase propuneri din televiziune, dar nu am simțit că era nici locul și nici timpul potrivit.

Am știut mereu că va veni o zi când voi reveni în televiziune, iar când am primit propunerea pentru Românii au talent, cel mai bun show de entertainment, am știut că ACUM este momentul!”, spunea Alexandra Dinu înaintea de începerea filmărilor de la Pro TV.