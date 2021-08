Andra, apariție neașteptată. Cum a fost surprinsă artista pe aeroportul din Iași

Jurata emisiunii „Românii au talent”, de la Pro TV, a avut o apariție complet neașteptată pe aeroportul din Iași, acolo unde a ajuns pentru a susține un concert.

Concret, și-a surprins fanii cu o imagine în care apare îmbrăcată sport, dar care îi lasă la vedere numai privirea pentru că artista a avut grijă să se „camufleze”.

Îmbrăcată cu un hanorac negru și cu gluga pe cap, dar și cu masca de protecție, tot neagră, Andra aproape că nu a fost recunoscută de internauți.

„De la look-ul de ninja pe care l-am avut de dimineață, în avion, asta pentru că nu am dormit… gata, m-am machiat și m-am aranjat frumos”, a spus vedeta pe InstaStory.

Fanii îndrăgitei artiste au rămas surprinși să o vadă într-o astfel de ipostază, mai ales că sunt obișnuiți cu fotografiile în care apare în ținute care îi pun corpul în valoare.

Andra a reușit să-și găsească stilul vestimentar care să o avantajeze atunci când apare în public, după ce mai bine de 10 ani a fost criticată pentru alegerile sale.

Vedeta de la Pro TV nu punea înainte accentul pe haine, deși ajungea frecvent să fie criticată pentru abordările sale în materie stilistică.

Asta până când a înțeles că este foarte important să lucreze la imaginea sa și la felul în care se prezintă pe sticlă sau la diferite evenimente mondene.

După ce a ajuns să lucreze cu Dana Budeanu, Andra a trecut la categoria „bine îmbrăcați”, dovadă chiar imaginile pe care le publică în mediul virtual.

Andra, despre stilul său vestimentar. Artista a îndrăznit

„Am învățat să îndrăznesc mai mult, atâta vreme cât bunul gust nu e afectat. Aș încuraja orice femeie să fie mămică tânără, să nu se teamă că un copil stă în calea profesiei.

Eu nu am pierdut nimic pe plan profesional de când îl am pe David (fiul ei în vârstă de doi ani-n.r.), ba chiar am câștigat din punct de vedere al imaginii personale. Iar schimbarea de stil vestimentar este, tot așa, un manifest.

Da, vreau să încurajez fetele, femeile… Să nu le fie frică de schimbări, îți fac bine psihic, în primul rând”, spunea Andra după ce a devenit mamă pentru prima oară, scrie .