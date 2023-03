Andra are probleme! Fratele și cumnata ei pleacă din România după ce au câștigat bani în Las Vegas

Fratele Andrei și soția acestuia se gândesc să se mute în America, astfel că artista are motive serioase de îngrijorare. Cei doi s-au întors de curând dintr-un turneu… norocos din Statele Unite și, la Pro TV, au dezvăluit că se simt ca acasă peste hotare.

Vestea care nu va fi pe placul Andrei! Fratele său și soția lui se gândesc să se mute în America

Fratele și cumnata Andrei Măruță s-au întors de curând dintr-un turneu din America, în care s-au distrat pe cinste. și s-au bucurat de publicul numeros, format din românii dornici să le asculte muzica.

ADVERTISEMENT

Chiar dacă nu stăpânesc prea bine limba, Aurora și Săndel Mihai au găsit soluții și chiar se gândesc serios că s-ar putea muta în Statele Unite. „Noi cu engleza de baltă. Cam așa m-am descurcat. Eu fac parte din generația, cred că și soțul meu la fel, ăia care am fugit de la ora de engleză.

Erau veșnic vinerea și ultimele ore, și atunci o dăm cu engleza aia.Am fost în mai multe state. Am fost în California, Ohio, la New York, Houston, Pennsylvania, Philadelphia. Mi-a plăcut în Los Angeles. M-aș muta acolo. A doua mea țară. Ce-mi place!”, a spus cumnata Andrei.

ADVERTISEMENT

Pe de altă parte, fratele Andrei a dezvăluit că te poți descurca și fără să vorbești limba la perfecție. El a adăugat ca i-ar plăcea, dacă ar fi să se stabilească în America, să aleagă o zonă mai caldă: „Adevărul este, dacă ai mâini, te descurci oriunde. Eu chiar înțeleg bine engleza și știu majoritatea cuvintelor. Când sunt acolo, nu le mai nimeresc.

Eu m-aș muta. Dar nu în L.A. m-aș muta. Cred că mai mult mi-ar plăcea partea de… să fie cald. Ar fi și Miami pe partea cealaltă. Dar și California, ar fi acolo unde era Arnold Schwarzenegger, în Sacramento”, a spus

ADVERTISEMENT

Fratele Andrei a câștigat bani în America

În plus, fratele Andrei și cumnata acesteia nu au avut noroc doar de un public numeros la concertele din America, ci și de bani. Pe lângă cheltuielile pe care le-au făcut în Las Vegas, ei au și câștigat câteva sute de dolari la cazino.

„Cei mai mulți bani acolo au rămas. Nu la jocuri. Am băgat și noi vreo 50 de dolari”, a spus cumnata Andrei. „Am băgat 20 și am făcut 400 în cinci minute”, a completat și Săndel Mihai.

ADVERTISEMENT

Săndel Mihai, anunț important despre fiul său

Până să se decidă dacă pleacă sau nu în America. Fratele și cumnata Andrei au planuri mari. Mai pregătesc un turneu, de data aceasta în Europa, precum și lansarea fiului lor în muzică.

ADVERTISEMENT

„Încă ceva, ce se întâmplă frumos în viața noastră. Băiatul nostru ne-o ia pe urme. Dar nu în muzica populară, în muzica ușoară, ca și mătușa. Îl pregătim. Urmează o surpriză frumoasă. O să vedeți un băiat care chiar cântă bine”, a spus fratele Andrei în emisiunea

„Eu, ca mamă, și nu vreau să fiu subiectivă, dar o să fie Justin Bieber de România. Nu că e băiatul nostru, dar e și frumos și talentat”, a completat Aurora Mihai, care abia așteaptă să vadă succesul copilului său.