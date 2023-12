Andra Gogan a dat lovitura! Îi calcă pe urme lui Ștefan Bănică

Cu o prezență extraordinară și o energie contagioasă, Andra Gogan a demonstrat încă odată de ce este considerată cea mai de succes influenceriță din România, în cadrul unui turneu spectaculos care a acaparat mii de fani prezenți la concertele susținute de artistă la începutul lunii decembrie în Suceava, București, Cluj și Oradea. Cele patru concerte au fost sold-out, marcând un succes extraordinar pentru artista care deține titlul de cea mai influentă personalitate online din România.

Andra Gogan și fratele ei fac echipă și pe scenă

Fiecare concert din cadrul turneului a fost un spectacol exploziv cu super proiecții video de ultimă generație, afișate pe mega ecrane, coregrafii impresionante susținute de dansatori profesioniști, ținute spectaculoase și momente muzicale live care au adus emoție și energie în inimile tuturor spectatorilor. La Sala Palatului din București, cele mai în vogă melodii din repertoriul artistei au fost fredonate la unison de peste 4000 de oameni veniți la concert din toate colțurile țării.

Cu aproape 4 milioane de abonați pe Youtube și 1,7 miliarde de vizualizări, Andra Gogan rămâne în fruntea ierarhiei influencerilor din România de pe această platformă. Conținutul său creativ și autentic i-au adus artistei milioane de fani care au avut ocazia cu prilejul acestui turneu, să se bucure de de muzica ei live și de prezența carismatică.

Andra Gogan este lider incontestabil în România și pe platforma TikTok. Acolo a reușit să strângă o comunitate de peste 10 milioane de urmăritori. Un moment special în cadrul turneului a fost prezența lui Răzvan Gogan și a cântat perfect.

„Turneul acesta a fost o călătorie incredibilă și nu aș fi putut să o parcurg fără sprijinul celor care mă urmăresc. Alături de mine în sălile de spectacol au fost cei care îmi apreciază munca din ultimii 22 ani și care mă iubesc cu adevărat. Pentru asta, voi cei care ani fost la Sala Palatului, Cluj și Oradea, sunteți cei mai buni prieteni ai mei. Mulțumesc tuturor celor implicați și, desigur, lui Răzvan pentru susținerea continuă” a declarat Andra Gogan.

Andra Gogan, bani grei din muzică și TikTok

Cu un turneu de succes încheiat, Andra Gogan continuă să-și consolideze poziția în topul influencerilor și artiștilor români. Iar acest lucru se poate traduce și în banii pe care îi face din afaceri.

Conform datelor consultate de FANATIK, în ultimul an fiscal, o sumă frumoasă drept profit. Mai exact, companiile familie Gogan au raportat un profit net de peste 260.000 de lei. La acești bani se adaugă, desigur, și sumele pe care le încasează din rețelele de socializare. Iar cum este una dintre cele mai urmărite artiste de la noi, sumele sunt, cu siguranță, unele de invidiat.

Totuși, așa cum recunoștea artista, nu i-a fost deloc ușor să ajungă în tipul influencerilor de la noi. Filmează zi de zi și, momentan, pare că și-a sacrificat viața personală pentru carieră. ”Nu am publicat pe internet dacă am sau nu o relație. Deci probabil nu o să spun acest lucru (că are iubit, n. red.). Totul apare întâi pe Internet”, ne .

Andra Gogan este una dintre artistele care sunt în Cartea Recordurilor. De două ori. O dată pentru cel mai lung concert live ținut de un copil, când Andra Gogan și fratele ei au cântat 3 ore și 20 de minute. A doua oară a ajuns în top pentru cele mai multe CD-uri lansate de un copil.