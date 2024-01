Andra și-a dat demisia fără să se uite în urmă! Totul a pornit de la cum vorbea Tudor Chirilă cu ea

Andra este una dintre artistele care au făcut istorie în muzica românească. Ajunsă antrenor la Vocea României însă, cântăreața și-a dat demisia după câteva sezoane din cauza felului în care relaționa cu ”rivalii” de pe scaunele mentorilor din show-ul de la Pro TV.

Andra a plecat de la Vocea României după scandalurile cu Tudor Chirilă

, timp de câteva sezoane, antrenor la Vocea României. Alături de ea, era, printre alții, și Tudor Chirilă. Iar cei doi par să nu fi avut o relație prea bună pe când erau antrenori în show. Nu de altceva, dar echilibrata Andra nu putea să accepte felul vulcanic în care se manifesta solistul de la Vama.

”Percepția mea față de Vocea României era că un antrenor nu trebuie să concureze cu un alt antrenor. Nu era despre mine acolo. Eu m-am dus să-mi pun pe tavă toate informațiile pe care eu le adunasem în cariera mea și să ajut oamenii din echipa mea să fie buni. Pentru mine, antrenor bun însemna ca oamenii să rămână cu ceva din experiența Vocea României”, spunea Andra în lui Mihai Morar.

Iar atacurile pe care le-a suportat, explica Andra, nu i-au făcut deloc plăcere. ”M-am dus acolo și m-am lovit, efectiv, de o competiție între antrenori, cine să spună nu știu ce, care să-l atace pe celălalt, iar eu nu pot să zic că sunt genul ăla de om care nu face față. Fac față, pot să răspund provocărilor de genul, dar nu vreau să trăiesc astfel de momente”, mai preciza soția lui Cătălin Măruță, pentru sursa citată.

Andra: ”Mi-au promis producătorii că n-o să fie pe ceartă”

Cântăreața Andra spune că s-a simțit, oarecum,, înșelată de producătorii de la Vocea României. Și, chiar dacă recunoaște că nu poartă pică nimănui, și-a dat seama că show-ul nu este pentru ea. Și-a dat demisia și a rămas, practic, doar în juriul de la Românii au Talent.

”M-am dus, mi-au promis producătorii că n-o să fie pe ceartă și o să fie ca afară, când nu se schimbă respectul dintre antrenori (…) Sigur că mă zbat să-l am pe ăla la mine în echipă, dar nu cu mici cuțite aruncate spre un alt antrenor, pentru că, practic, asta se întâmpla. Eu trebuia să fiu rea, că ăsta era show-ul. Intri într-un joc în care nu-ți face plăcere.

Nu pot să zic că mi-a plăcut battle-ul ăsta dintre antrenori, pentru că nu sunt genul care să răspundă la asta. Atunci am răspuns, eu sunt o persoană competitivă, sunt o persoană care să spună lucrurilor pe nume. La final am spus că trebuie să vină altcineva în locul meu”, a mai spus Andra, în podcast.

Tudor Chirilă, campionul de la Vocea României

De-a lungul nenumăratelor sezoane de Vocea României, cu vârf și îndesat valoarea ca antrenor. El a câștigat, până acum, șase dintre edițiile show-ului de la Pro Tv. Cea mai recentă victorie a fost cea din 2023, atunci când concurenta lui, Alexandra Căpitănescu a ieșit victorioasă.

”A fost un sezon extraordinar. A fost cea mai grea decizie la piesele Alexandrei, mai ales la piesa principală. Am ascultat mult, m-am conectat cu publicul și am înțeles că oamenii vor rock. Am închis un cerc început în 2014 cu Tiberiu Albu, care a cântat cu Irina Baianț, iar acum Alexandra cu partenerul Irinei, din musical, Adrian Nour. Sunt la al șaselea trofeu, este important să mă lupt pentru concurenții mei.

Când oamenii vin cu mari speranțe, avem responsabilitatea față de ei, mai ales în finală. Le mulțumesc celor care au comentat și mi-au dat direcția, tuturor celor din jurul meu (Irina Baianț, echipa de producție, band-ul și toți cei care au sprijinit momentele – sper să nu uit pe cineva, din cauza emoțiilor), dar mai ales publicului, care anul acesta m-a ghidat”, spunea Tudor Chirilă după victoria din finala Vocea României.