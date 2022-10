Andra și Smiley au lansat o melodie împreună: ”Momentul acesta mult așteptat a venit acum”

Andra și Smiley au lansat, pentru prima oară, o piesă împreună. ”Doar vina ta” este numele melodiei, care deja face furori printre fanii lor.

Andra și Smiley, colaborare pentru prima oară. Au lansat piesa ”Doar vina ta”

. În videoclipul oficial apar doi tineri, în momente tandre, bucurându-se de iubirea lor.

”Este o piesă pe care am compus-o cu dedicație pentru Andra, nu este prima făcută de mine pentru ea, însă este prima pe care o cântăm împreună.

Ne dorim de mult timp să scoatem o piesă amândoi și iată că momentul acesta mult așteptat a venit acum, după 20 de ani de prietenie și proiecte comune”, a spus Smiley despre ”Doar vina ta”.

De asemenea, în videoclip Smiley și Andra au roluri. Mai exact, Andra este o tatuatoare profesionistă, iar Smiley un designer vestimentar.

Andra a izbucnit în lacrimi când a ascultat melodia pentru prima oară

Anterior lansării melodiei, Andra a mărturisit fanilor, într-un live, că melodia era compusă de mai mult timp, însă abia acum ea și Smiley au hotărât să o cânte în doi.

. Atunci când a auzit pentru prima oară piesa, a izbucnit în lacrimi, deoarece se regăsește în versuri.

”Îl iubesc pe Smiley, îl știu de atâția ani. De multe ori ne înțelegem din priviri, chiar și la filmările pentru Românii au talent.

Ne doream de foarte mult timp să cântăm împreună. Nu s-a găsit timpul potrivit, melodia potrivită, până când în această vară, melodia oricum o avem de ceva vreme, de câteva luni.

Smiley m-a sunat și mi-a spus: ”Gata, am melodia pentru noi!”. Atunci când am intrat să înregistrez, am început să plâng, nu puteam să-mi stăpânesc lacrimile. Smiley mi-a spus că și el mi-a spus”, a declarat Andra

Andra și Smiley se cunosc de mai bine de două decenii, iar în trecut au mai avut o oarecare colaborare, dar nu în doi. În 2008, Andra a participat la Eurovision cu trupa Simplu (din care făcea parte și Smiley-n.r), cu melodia ”Dracula, my love”.