Andrea Compagno, mărul discordiei între Adrian Mititelu și Gigi Becali: ”I-a ridicat echipa, cocheta cu retrogradarea. Nu-l joacă nimeni la FCSB!” Video exclusiv

Finanțatorul FCSB s-a arătat dezamăgit de prestațiile din ultima perioadă pe care le-a avut atacantul italian, dar a dezvăluit că pentru a-l ceda pe jucătorul adus în vara trecută.

Adrian Mititelu îl contrează pe Gigi Becali pe tema Andrea Compagno

Într-o intervenție telefonică la , patronul FC U Craiova, Adrian Mititelu, s-a luat de Gigi Becali, după ce acesta a lăsat să se înțeleagă că s-a păcălit când a plătit 1,5 milioane de euro pentru Andrea Compagno.

ADVERTISEMENT

”Nu cred că Gigi Becali și-a luat țeapă cu Compagno, cred că este în eroare. Dacă nu-l avea pe Compagno nu cred că juca în play-off și cred că jucam noi dacă nu-l dădeam. Să se uite bine ce contribuție a avut Compagno.

A venit într-un moment în are FCSB cocheta serios cu retrogradarea și a ridicat echipa. A dat niște goluri importante, dar și ca joc. Într-adevăr au mai fost și momente mai puțin bune, dar per ansamblu Compagno i-a ridicat echipa.

FANATIK SUPERLIGA

ADVERTISEMENT

Numai cineva care nu se pricepe la fotbal, dar el are impresia că se pricepe, poate să spună prostia asta. Nu cred că Gigi Becali se pricepe. A, că tu joci 4-3-3-ul ăla al tău și că e Compagno acolo pe teren și nu-l joacă nimeni și că nu știi cum să-l pui în teren, asta e problema ta”, a declarat Mititelu.

Mititelu regretă că l-a vândut pe Compagno

Adrian Mititelu a ținut să precizeze că nu a vrut să se despartă de Andrea Compagno, dar a avut nevoie de bani la acel moment, însă dacă ar putea să se întoarcă în timp nu l-ar mai ceda pe atacantul italian.

ADVERTISEMENT

”Dacă era la mine anul ăsta Compagno, cu Bauza, dădea vreo 25 de goluri. Din păcate, am fost ispitit și eu de suma asta de 1,5 milioane că nu am vrut să-l vând. Eu am cerut 1,5 milioane ca să mă lase în pace. Deși el a insistat, eu am zis că nu e de vânzare. Când am văzut că omul insistă, aveam nevoie și de bani…

Dacă m-aș întoarce înapoi acum și ar mai fi situația aia de atunci nu știu dacă l-aș mai da. Am făcut calculul pe anul ăsta și dacă îl aveam pe Compagno ieșeam și financiar mult mai bine. Iar Gigi Becali reprezenta una dintre echipele din play-out acum. Și dădea baraj în locul meu”, a mai spus Mititelu, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA se vede pe orice dispozitiv conectat la internet, tabletă, laptop sau chiar telefon mobil. Asigurați-vă că există o conexiune bună și un loc cât mai confortabil, show-ul este garantat! De luni până vineri începând cu ora 10:30, de fiecare dată o nouă ediție de colecție. Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul FANATIK, pe canalul de , pe pagina de sau pe contul .

ADVERTISEMENT

VEZI VIDEO MAI JOS