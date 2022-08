Andrea Compagno, prestaţie de zile mari în FC Argeș – FC U Craiova 0-2, după ce Gigi Becali l-a vrut la FCSB: „Mă gândesc doar la echipa mea!”

Atacantul italian a profitat în minutul trei de o pasă greșită trimisă de Iasmin Latovlevici, executându-l fără emoții pe Greab, pentru ca în minutul 76 tot el să aducă liniștea pentru olteni, într-un moment în care piteștenii dominau meciul.

Prestație de zile mari a lui Andrea Compagno în FC Argeș – FC U Craiova după ce Gigi Becali l-a vrut la FCSB

să marcheze pentru FC U Craiova, iar împotriva lui FC Argeș atacantul italian a reușit o „dublă”. Cele două goluri vin la scurt timp după ce Gigi Becali a recunoscut că l-a vrut.

La finalul meciului cu FC Argeș, Andrea Compagno a vorbit despre golurile sale, dar și despre planurile de viitor: „A fost un meci greu, am început bine datorită greșelii lor. Noi am marcat imediat. Am suferit puțin, e meritul lor, pentru că joacă un fotbal frumos, iar în prima repriză cred că au jucat mai bine ca noi.

În repriza a doua cred că am jucat mai bine, mie mi-a plăcut mult. Acum, ne gândim deja la meciul următor. FC U a petrecut câțiva ani în Liga 2 și ușor, ușor ne apropiem de echipele mari. Anul trecut, era diferență mai mare între noi și alte echipe, dar cred că suntem mai bine”.

„Nu mă gândesc la FCSB, mă gândesc la următorul meci. Sunt la FC U Craiova, mă simt bine și nu mă interesează ce se vorbește. Mă interesează doar echipa mea!

Sunt fericit, dar trebuie să ajungem la obiectivul nostru, de a intra în play-off”, a mai spus Andrea Compagno la finalul meciului.

26 de ani are Andrea Compagno

„Gigi a făcut o ofertă pentru Compagno!”

a recunoscut că Gigi Becali i-a făcut o ofertă lui Adrian Mititelu pentru Andrea Compagno, însă atacantul italian are o clauză de reziliere mare pentru fotbalul românesc, și anume de 3.000.000 de euro.

„Gigi a făcut o ofertă pentru Compagno, însă are o clauză de reziliere de 3 milioane de euro, nu avem ce să facem. Îl știu pe Adrian Mititelu, nu se va mișca jucătorul de acolo sub această sumă”, a spus MM Stoica, la TV .

În actualul sezon, Andrea Compagno are nu mai puțin de 5 goluri în primele 5 etape, fiind momentan golgheterul campionatului.

