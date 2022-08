Gigi Becali, ofertă pentru Andrea Compagno de la FC U Craiova. Ce răspuns i-a dat Adrian Mititelu

Finanțatorul ”roș-albaștrilor” a confirmat informația oferită de FANATIK în exclusivitate că , fost jucător la Sepsi OSK Sfântu Gheorghe.

FC U Craiova a refuzat oferta lui Gigi Becali pentru Andrea Compagno

Gigi Becali a dezvăluit că a rămas impresionat de progresul realizat în ultima perioadă de atacantul italian Andrea Compagno și a încercat să-l aducă la FCSB, însă a fost refuzat de patronul FC U Craiova, Adrian Mititelu.

ADVERTISEMENT

”Îl avem pe Rusu. Cu Ianis Stoica nu poți să te bați în Europa. El o să se supere dacă aude. Nu marchează gol. Are calități pentru că ‘biciuiește’ fundașii. Asta îmi place la el. Aleargă foarte mult. Sută la sută luăm un atacant.

Aseară am vorbit cu cineva care e prieten cu Mititelu dacă îl dă pe Compagno. A zis că nu, că vrea să intre în play-off. La început nu mi se părea. Acum a crescut așa de mult. Se bate cu fundașii, îi zăpăceşte. Are și execuție.

ADVERTISEMENT

Mititelu mi l-a propus acum un an pe Compagno. Să dau 300 de mii să îl iau. I-am zis că îi dau 300.000 să mă lase în pace. Acum am sunat eu că dau 500.000. Am dat 400.000 prima dată şi după 500.000”, a declarat Becali, la Pro Arena.

FCSB așteaptă ca Safranko să devină liber de contract

Gigi Becali a vorbit despre prosibilitatea ca Marius Ștefănescu şi Pavol Safranko să ajungă la FCSB, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Patronul vicecampioanei României susţine că atacantul de 27 de ani se află pe lista “roş-albaştrilor”, în timp ce jucătorul lui Sepsi ar putea să intre pe radar după calificarea echipei în grupele Conference League.

ADVERTISEMENT

Finanțatorul vicecampioanei nu este la prima încercare de a-l aduce pe Safranko la FCSB. FANATIK a anunțat în exclusivitate că prima dată totul a picat deoarece cu sud-africanii, iar ”roș-albaștrii” nu erau dispuși să dea bani pentru aducerea sa și s-au reorientat spre Bogdan Rusu.

Între timp, Safranko le-a promis ”roș-albaștrilor” că în câteva zile va deveni liber de contract și astfel sunt șanse mari ca de această dată să semneze cu vicecampioana României, chiar dacă Becali spunea după returul cu Saburtalo că jucătorul se teme să vină la FCSB din cauza eventualelor critici.

ADVERTISEMENT

Echipa lui Nicolae Dică împotriva norvegienilor de la Viking. Nordicii au tranșat calificarea încă din tur, când au învins cu 5-1 pe Sligo Rovers, astfel că returul a fost disputat cu frâna trasă de norvegieni, pierdut cu 0-1.