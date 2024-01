Andrea Mandorlini, explicații după FC Botoșani – CFR Cluj 1-0 și demiterea sa: ”Totul s-a rupt atunci”.

Andrea Mandorlini a mai prins un singur meci pe banca celor de la CFR Cluj în 2024. în vârstă de 63 de ani.

Andrea Mandorlini a găsit explicația pentru eșecul cu Botoșani

Fără să știe că urmează să fie demis, antrenorul italian a încercat să găsească explicații pentru jocul extrem de slab al ardelenilor. Gazonul modest și faptul că Eduard Florescu a fost iertat de eliminare au fost argumentele lui Mandorlini.

”A fost un meci compus din mai multe episoade. În unul dintre ele și poate în cel mai important, Florescu trebuia eliminat, e clar, iar la scurt timp a dat gol. Echipa a încercat să joace cât de bine s-a putut pe acest gazon, care nu a fost cel mai bun.

Campionatul se joacă în continuare, titlul se decide în play-off. Noi încercăm să facem meciuri cât mai bune. Azi am jucat pe un teren greu, să ne adaptăm condițiilor de joc. Totul s-a rupt în acel episod, în care Eduard Florescu trebuia eliminat.

Noi vrem să jucăm, să jucăm fotbal, să avem mingea cât mai mult, dar terenul nu ne-a ajutat astăzi. Adversarul a profitat. Avem timp să ne gândim la meciul următor, cu FC Voluntari. Cu siguranță trebuie să facem mai mult”, a declarat Andrea Mandorlini, potrivit .

Adrian Mutu este deja la Cluj și va semna contractul cu echipa patronată de Neluțu Varga. , unul extrem de bun pentru SuperLiga.

Valeriu Iftime a făcut spectacol după victoria cu CFR Cluj

Valeriu Iftime, finanțatorul celor de la Botoșani, a lăudat pe toată lumea după victoria neașteptată cu CFR Cluj. Iftime a anunțat și că va continua să aducă jucători și mai buni pentru ca Botoșani să aibă șanse de a se salva de la retrogradare.

„Botoșani arată ca o echipă cu cap și coadă. E senzațional să bați CFR Cluj fără să-și facă nicio ocazie de gol. E o victorie de moral, facem toate eforturile să rămânem în Liga 1. Cred că de data asta am avut megainspirație cu Bogdan (n.r. Andone).

Am zis că nu dau salarii mai mari de 6.000 de euro și m-am dus la 9.000. Mai căutăm un atacant. I-am zis lui Bogdan (n.r. Andone) că dau 10-15 mii de euro pe lună unui atacant bun și unui portar bun. Numai până la vară.

Miron este… pun 3 Pius, 5 Mutombo și cred că mai pun și un Dawa și facem un Miron din ei. Morți am fost și am înviat. Pierduți am fost și ne-am regăsit, proști am fost și ne-am deșteptat”, a spus Iftime la Orange Sport.