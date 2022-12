Andreea Antonescu, după ce a născut: ”Asta înseamnă o surpriză!” Sienna i-a dat KO vedetei

Frumoasa brunetă este în culmea fericirii după ce Sienna i-a dat KO vedetei luni, 19 decembrie 2022, la scurt timp după ce a venit pe lume bebelușul care este rodul iubirii cu Victor Vrînceanu.

Andreea Antonescu, plăcut surprinsă de fiica sa, Sienna, după ce a devenit mamă a doua oară. Ce a făcut copila de 11 ani

Andreea Antonescu a avut parte de surpriza vieții sale după ce a devenit mamă pentru a doua oară. Cântăreața a primit vizita , Sienna, care a venit din Statele Unite ale Americii pentru a-i fi alături.

Adolescenta de 11 ani a plecat pentru un an peste Ocean pentru a studia, acolo unde locuiește cu bunica sa, mama concurentei de la America Express. Vedeta a subliniat că nu se aștepta la o asemenea vizită specială.

„Mă simt foarte bine, astăzi m-am și dat jos din pat. Sunt super fericită, foarte încântată. Vă las o poză ca să înțelegeți o mega surpriză, pe care nu am intuit-o o secundă în viața mea.

Am trecut prin niște emoții foarte mari. Am avut parte de o surpriză pe care nu am bănuit-o. Vă arăt ce a determinat să-mi crească tensiunea la 18”, a dezvăluit Andreea Antonescu pe contul de .

„Mi-au venit fetele fără ca eu să știu”, este mesajul care apare în dreptul unei imagini cu Sienna și bunica sa, pe rețelele de socializare.

Andreea Antonescu, mamă pentru a doua oară

Andreea Antonescu a devenit mamă pentru a doua oară și consideră că este împlinită din toate punctele de vedere. Vedeta are o fetiță de nota 10 despre care spune că este foarte frumoasă și mai ales, cuminte.

Fosta concurentă de la Survivor România este fericită că a putut să-i dăruiască fiicei sale mari o surioară. Momentan nu se știe ce nume va purta bebelușul, dar cu siguranță artista își va anunța curând fanii.

Cel mai probabil jumătatea formației Andre așteaptă să se externe din spital pentru a oferi vestea cea mare.